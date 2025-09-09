ETF Çıkışları Fed Güvenini Sarstı

YATIRIMCILARIN FED POLİTİKALARINA GÜVENİ SARSILDI

ETF piyasalarında gözlemlenen bu önemli çıkış dalgası, yatırımcıların Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikalarına duyduğu güvenin zayıflamasıyla yakından ilgili görünüyor. SoSoValue verilerine göre, Ethereum ETF’lerinin toplam net varlıkları 27,39 milyar dolara düşerken, günlük işlem hacmi 1,52 milyar dolarda kaldı. Fidelity’nin FETH ve Grayscale’in fonları, kısmen yaşanan çıkışları dengelerken, genel durum yine de olumsuz bir seyir izliyor. Pazartesi gününde yaşanan çıkışlarda BlackRock’ın ETHA fonu 192,7 milyon dolarlık bir çekimle dikkat çekerken, bu miktar günlük toplam çıkışların büyük bölümünü oluşturdu.

GENEL ÇIKIŞLAR ANLAMLI OLDU

Fidelity’nin FETH fonuna 75 milyon dolar giriş gerçekleşirken, Grayscale’in ETHE’sine de 9,5 milyon dolar geldi. Bu hareketler çıkışları kısmen dengelediyse de, son altı işlem günü boyunca toplam çıkış miktarı 1,04 milyar dolara ulaştı. En büyük günlük çekim ise cuma günü 446,7 milyon dolarla gerçekleşirken, en düşük çıkış çarşamba günü 38,2 milyon dolar olarak kaydedildi. Bu dönemde ETF’lerin toplam net varlıkları, Ethereum’un piyasa değerinin yüzde 5,28’ini temsil etmeye başladı.

FAİZ POLİTİKALARINDAKİ BELİRSİZLİK

Piyasalardaki bu satış baskısının başlıca nedeni, yatırımcıların Fed’in gelecekteki faiz politikası konusundaki belirsizlikleri olarak öne çıkıyor. CME FedWatch Tool’a göre Eylül ayındaki yüzde 25 baz puanlık indirim olasılığı yüzde 100 olmasına rağmen, önde gelen stratejistler faiz indirimlerinin beklenen ekonomik canlanmayı sağlamayabileceği konusunda uyarıda bulunuyor. JPMorgan Asset Management’tan baş küresel stratejist David Kelly, düşük faizlerin emeklilik gelirlerini azaltabileceğini ve iş dünyası hissiyatını köreltebileceğini belirterek bu durumun makro ortamı daha da kötüleştirebileceğini ifade ediyor.

BİTCOİN ETF’LERİ GÜÇLÜ BİR PERFORMANS SERGİLEDİ

Bu süreçte Bitcoin ETF’leri iki günlük çıkış serisini sona erdirerek pazartesi günü 368,25 milyon dolarlık net giriş kaydetti. Bitcoin fonlarının toplam işlem hacmi 3,02 milyar dolara ulaşırken, toplam net varlıklar 145,41 milyar dolara yükseldi. Bu etkileyici performans, önceki kayıpları telafi ederek kümülatif net girişleri 54,86 milyar dolara geri çıkardı.