ETH Düşüşü, Farklı Yatırım Stratejileri Yarattı

YATIRIM STRATEJİLERİNDEKİ FARKLILIKLAR

ETH fiyatındaki yüzde 12.58’lik düşüş, büyük yatırımcıların farklı stratejiler izlemesine yol açtı. Bir tarafta büyük miktarda ETH satan balina, diğer tarafta ise bilinmeyen bir yatırımcı 26 milyon dolar değere sahip 15.953 ETH alımı gerçekleştiriyor. Bu zıt yaklaşımlar, Ethereum ekosistemindeki uzun vadeli beklentilerin farklandığını gösteriyor. Kripto para dünyasında büyük yatırımcıların hareketleri, piyasanın geleceği hakkında önemli ipuçları sağlıyor.

BALİNA SATIŞ STRATEJİLERİ

Spotonchain tarafından sağlanan son veriler, dikkat çekici bir Ethereum balinasının satış stratejisini ortaya koyuyor. Bu balina, Kraken borsasına 20.000 ETH göndermiş. Bu miktar, işlem anında yaklaşık 32.4 milyon dolar değerindeydi. Yatırımcı hala etkileyici bir ETH portföyüne sahip ve yaklaşık 50.7 milyon dolar değerinde 30.874 ETH’yi elinde bulunduruyor. Şu anda toplam 104 milyon dolarlık (yüzde 52.4 artış) bir kâr pozisyonu bulunuyor. Aynı kaynağa göre, bu balina ocak ortasında benzer bir işlem yapmıştı; o dönemde 20.000 ETH’lik satış 67.5 milyon dolar değerdeydi. Aslında bu satış eğilimi çok daha öncelere dayanıyor.

UZUN VADELİ TUTUMUN BELİRTİLERİ

Yatırımcı, 1-9 Eylül 2022 tarihleri arasında yaklaşık 199 milyon dolar değerinde 120.874 ETH biriktirmiş. O zamandan beri büyük fiyat düşüşlerinde yaklaşık 20.000 ETH’lik dilimler halinde satışlar yapıyor. Bu satış eğilimi, yatırımcının uzun vadeli bakış açısında bir ayı tutumu sergilediğini ifade ediyor. Ancak, piyasadaki diğer oyuncular farklı bir tutum sergiliyor.

BAŞKA BİR BALİNA HAREKETİ

X platformundaki başka bir zincir üstü veri kaynağı olan LookOnChain, bilinmeyen bir balinanın 26 milyon dolardan fazla değere sahip 15.953 ETH aldığını duyurdu. Son olarak Ethereum, son bir haftada değerinin yüzde 12.58’ini kaybetmiş olup, yayın esnasında 1.665 dolar seviyesinde işlem görüyor.