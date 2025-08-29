Ethemi, Sivasspor’da Olmaktan Mutlu

VALON ETHEMİ’NİN YENİ TRANSFERİ HAKKINDAKİ DUYGULARI

Özbelsan Sivasspor’un yeni transferi Valon Ethemi, kulübün büyüklüğünü vurgulayarak gelmekten dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi. Kulübün resmi internet sitesine özel açıklamalar yapan Ethemi, “Özbelsan Sivasspor’a transfer olduğum için çok mutlu oldum” ifadelerini kullandı. Sezon öncesinde güzel bir karşılama yaşadığını belirten Ethemi, “İnşallah sezon içinde aynı duygularla, güzel sonuçlarla ilerleyeceğiz” diye ekledi.

TÜRKİYE’DEKİ TECRÜBESİ VE SİVASSPOR’A GELİŞİ

Uzun yıllardır Türkiye’de futbol oynadığını belirten Ethemi, “Sivasspor büyük bir camia. Süper Lig takımı” ifadelerini kullandı. Geçmişte Sivasspor’a karşı mücadele ettiğini aktaran Ethemi, “Beni aradılar. Ben de gelmek istiyordum” dedi. Transfer sürecinin uzadığını ancak sonuçta mutlu bir gelişme yaşandığını belirtti. “Sivasspor ile Süper Lig yolunda olmaktan dolayı çok heyecanlıyım” sözleriyle takımın geleceği hakkında umutlarını paylaştı.

TEKNİK DİREKTÖR İLE İŞBİRLİĞİNE DAİR GÖRÜŞLERİ

Ethemi, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ile geçmişteki birlikteliklerine de değinerek, “Onunla İstanbulspor’da büyük bir başarı yakalamıştık” diye konuştu. Korkmaz’ın kendisine her zaman inandığını ifade eden Ethemi, “Bana güveniyor ve bunun karşılığını vermem lazım” dedi. Şu anda Sivasspor gibi güçlü bir kulüpte bulundukları için mutlu olduklarını belirterek, “İnşallah tekrar güzel şeyler yaparız” temennisinde bulundu. Taraftarlar, şehir ve takım bütünlüğü ile güzel bir sezon geçireceklerini söyleyerek, “Güzel sonuçlar alarak şampiyon oluruz ve Süper Lig’e yeniden döneriz” diye ekledi.