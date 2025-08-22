Ethena Labs, 500 Milyon Dolar Gelir Açıkladı

ETHENA LABS’DAN AÇIKLAMA

Ethena Labs, Ethena protokolünün toplam gelirinin 500 milyon doları geçtiğini duyurdu. Bu açıklama sırasında, USDe adlı sentetik stablecoin’in arzının 11,7 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığı belirtildi. Protokolün aylık gelirleri ise 13,4 milyon dolara yükseldi. Şirket, bu gelir artışının USDe’ye olan güçlü girişlerden ve delta-nötr hedge rezerv modelinden kaynaklandığını aktarıyor.

STABLECOIN PİYASASINDAKİ GELİŞMELER

Piyasa verileri, USDe’nin şu anda stablecoin’ler arasında üçüncü en büyük piyasa değerine sahip olduğunu gösteriyor. Yalnızca son bir ayda piyasa değeri yüzde 86,6 artarak sentetik stablecoin alanındaki liderliğini pekiştiriyor. USDe’nin yanı sıra Sky Dollar (USDS) ve Falcon USD (USDf) gibi diğer sentetik stablecoin’ler de önemli bir büyüme sergiliyor. Sky Dollar’ın piyasa değeri yüzde 14 artarken, Falcon USD’nin değeri yüzde 89,4 büyüdü.

SENTETİK STABLECOIN’LERİN GELECEĞİ

Uzmanlar, sentetik stablecoin’lerin düşük işlem maliyetleri sunduğuna dikkat çekiyor. Ancak teminat eksikliğinin ani değer kayıpları riskini artırabileceği uyarısında bulunuyorlar. DefiLlama verilerine göre, stablecoin piyasası ağustos ayında yüzde 4 büyüyerek 277,8 milyar dolara ulaştı. Bu artış, ABD’de Başkan Donald Trump’ın imzaladığı GENIUS Act sonrası hukuki netlikten ve Fed yetkililerinin olumlu mesajlarından güç buldu. Ayrıca, Çin’in yuan destekli stablecoin hamlesini değerlendirdiği ifade ediliyor.

GELİŞEN STABLECOIN PAZARI

Sentetik stablecoin’ler, hızla genişleyen stablecoin pazarında önemli bir konum elde etmeye başladı. Düzenleyici adımların hızlanması ve piyasa oyuncularının güven kazanması durumunda, bu ürünlerin küresel finans ekosisteminde daha etkin bir rol oynaması bekleniyor.