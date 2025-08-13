Ethereum 2028 fiyat hedefi 25.000 Dolar

ETHEREUM FİYAT HEDEFİNDEKİ ÖNEMLİ ARTIŞ

Standard Chartered analistleri, Ethereum’un 2028 için fiyat hedefini 25.000 dolara çıkardı. Kurumsal alımlar ve ETF girişleri, arzın yüzde 3,8’ini azaltırken GENIUS Act’ın stablecoin kuralları, Ethereum’un avantajını güçlendiriyor. Geoffrey Kendrick, üçüncü çeyrekte rekor bir değer beklediğini açıklıyor.

YIL SONU VE 2028 PROJEKSİYONLARI

Standard Chartered raporu, Ethereum’un yıl sonu hedefini 4.000 dolardan 7.500 dolara revize etti ve 2028 için projeksiyonunu 7.500 dolardan 25.000 dolara yükseltti. Geoffrey Kendrick, ETH’nin üçüncü çeyrek sonunda, geçmiş rekoru olan 4.866 doları geçmesini öngörüyor.

KURUMSAL ALIMLAR VE STABLECOİN ETKİSİ

Haziran ayından itibaren hazine şirketleri ve spot ETF’lerin, dolaşımdaki tüm ETH’nin yaklaşık yüzde 3,8’ini satın aldığı rapor ediliyor. Bu oran, Bitcoin’de görülen benzer alımların neredeyse iki katı hızda. Bitmine Immersion ve SharpLink Gaming gibi şirketler, yalnızca iki buçuk ay içinde yaklaşık 2,3 milyon ETH, yani arzın yaklaşık yüzde 1,9’unu elde etti. Fiyat verilerine göre, ETH yılı başından bu yana yüzde 41’in üzerinde bir artış gösterirken, Bitcoin yüzde 29’luk bir yükseliş kaydediyor.

GENIUS YASASI NEDEN ÖNEMLİ?

Başkan Trump tarafından temmuzda imzalanan GENIUS Yasası, stablecoinler için federal bir çerçeve sunarak Ethereum’a yönlendirecek. Tüm stablecoinlerin yarısından fazlasının Ethereum ağında bulunması ve bu coinlerin tüm Blockchain ücretlerinin yaklaşık yüzde 40’ını oluşturması, Ethereum’un bu süreçteki avantajını pekiştiriyor.