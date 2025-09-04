Ethereum, Bitcoin’e Göre Güçlü Performans

ETHEREUM’UN GÜÇLÜ PERFORMANSI

Kripto piyasalarında önemli bir gelişme Ethereum’un Bitcoin karşısındaki dikkat çekici performansıyla meydana geldi. İkinci büyük kripto para birimi, spot ETF fonlarına yoğun şekilde giren sermaye ve artan kurumsal yatırımcı ilgisiyle destekleniyor. Teknik analistler, Bitcoin’den Ethereum’a yönelen bu sermaye hareketinin, piyasadaki fırsat arayışının bir sonucu olduğunu belirtiyor. Fiyat sayfasına göre, yayın esnasında Bitcoin son 24 saatte yüzde 0,56 artışla 111.683 dolardan işlem görüyor. Ağustos ortasında tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 124.128 dolara ulaştıktan sonra kripto para istikrarlı bir düşüş göstererek bu hafta başında yaklaşık 107.500 dolara geriledi. Ethereum ise yüzde 3,96 artarak 4.456 dolara ulaşarak altcoinler arasında dikkat çekici bir fiyat artışı sergiliyor.

YATIRIMCI İLGİSİ VE ARZ DARAITMALARI

Ethereum, genellikle Bitcoin’in fiyat hareketlerini takip etse de, ağustos ayından bu yana daha az volatilite ile yüksek fiyat seviyelerini korudu. LVRG Research direktörü Nick Ruck, “Ethereum’un üstün performansı daha güçlü ETF girişleri, artan stakingden kaynaklanan arz daralması ve dijital varlık rezervlerinden gelen büyüyen talepten kaynaklanıyor.” şeklinde bir değerlendirmede bulundu. Ethereum’un fiyatı, temmuz ve ağustos aylarında spot borsada işlem gören fonlara gerçekleştirilen güçlü sermaye girişlerinden faydalandı ve bu süreçte Bitcoin ETF girişlerini geride bıraktı. Presto Research Analisti Min Jung, piyasadaki satın alma baskısının kripto para hazinesi şirketlerinin (DAT) sürekli birikimiyle sağlandığını belirterek Ethereum’un kayda değer kazançlarını bu duruma bağladı. “ETH bir kez daha daha iyi performans sergiliyor ve muhtemelen aynı DAT odaklı akışlardan faydalanıyor.” ifadelerini kullandı.

KURUMLARDAN ARTAN YATIRIM

Michael Saylor’ın Strategy şirketi yakın zamanda stoğuna 4.048 BTC ekleyerek toplam varlığını 636.505 BTC’ye çıkardı. Son dönemde daha fazla şirket, Ethereum ve diğer kripto para birimleri etrafında hazineler oluşturmaya yöneliyor. Ether’in en büyük dört kurumsal sahibi, toplu olarak 12 milyar dolardan fazla değerde yaklaşık 2,7 milyon ETH bulunduruyor. Bu arada, tüccarlar, Jung’un ifade ettiği gibi, bu hafta tarım dışı istihdam verilerini takip ederek Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi yoluna odaklanmayı sürdürüyor. Bir sonraki Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısı 16-17 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek.