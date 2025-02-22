Ethereum Cüzdanı Hacklendi, 1,5 Milyar Dolar Kayıp

BYBIT CEO’SUNDAN AÇIKLAMA

Kripto para borsası Bybit’in CEO’su Ben Zhou, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, şirketin Ethereum soğuk cüzdanının siber saldırıya uğradığını duyurdu. Zhou, cüzdanın kontrolünün ele geçirildiğini ve tüm varlıkların bilinmeyen bir adrese aktarıldığını bildirdi. Yapılan açıklamada, diğer tüm soğuk cüzdanların güvende olduğu ve platform üzerindeki işlemlerin kesintisiz devam ettiği önemle vurgulandı.

ÇALINAN MİKTAR VE DEĞERİ

Ben Zhou, saldırının detaylarını paylaştığı canlı yayınında, ilk belirlemelere göre 401.000 Ethereum’un çalındığını açıkladı. Bu miktarın güncel piyasa değeri ile yaklaşık 1,5 milyar dolar seviyesinde olduğu tahmin ediliyor. Kripto para yatırımcıları ve kullanıcılar arasında bu kaybın yaratacağı etkiler tartışılmaya başlandı.

MÜŞTERİ FONLARI GÜVENDE

Bybit’in kurumsal hesabından da yapılan açıklamada, tüm müşteri fonlarının güvende olduğu ve operasyonların aksama olmadan sürdüğü belirtildi. Şirketin güvenlik ekibi, blok zinciri adli uzmanları ve iş ortakları ile birlikte saldırıyı detaylı olarak araştırıyor ve tüm önlemleri alıyor.

PİYASADA DALGALANMALAR

Saldırı haberi sonrası kripto para piyasalarında dalgalanmalar gözlemlendi. Ethereum, son 24 saat içinde yüzde 2 değer kaybederek 2.684 dolar seviyesine geriledi. Piyasalardaki bu hareketlilik, yatırımcılar tarafından dikkatle takip ediliyor.