Ethereum Cüzdanı Hacklendi ve 401 Bin ETH Çalındı

HIZLIDAN KONTROL ELE GEÇİRİLDİ

Kripto para borsası Bybit’in Üst Yöneticisi (CEO) Ben Zhou, borsadaki bir Ethereum soğuk cüzdanının kontrolünün ele geçirildiğini ve varlıkların bilinmeyen bir adrese aktarıldığını duyurdu. Ben Zhou, X sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, Ethereum soğuk cüzdanının saldırıya uğradığını ve böylece cüzdanın kontrolünün ele geçirilerek tüm varlıkların bilinmeyen bir adrese aktarıldığını belirtti. Ayrıca diğer tüm soğuk cüzdanların güvende olduğuna ve işlemlerin normal bir şekilde sürdüğüne dikkat çekti.

401 BİN ETHEREUM ÇALINDI

Ben Zhou, olayla ilgili detayları paylaştığı canlı yayınında, ilk belirlemelere göre toplam 401 bin Ethereum’un ele geçirildiği bilgisini verdi. Bybit’in kurumsal hesabından yapılan açıklamada ise tüm müşteri fonlarının güvende olduğuna ve operasyonların herhangi bir kesinti olmadan devam ettiğine yer verildi. Açıklamada ayrıca, Bybit’in güvenlik ekibinin, blok zincir adli uzmanları ve ortaklarıyla olayı aktif bir şekilde araştırdığı belirtildi.

ÇALINAN VARYÜKSEK DEĞERLİ

Kripto analiz şirketlerine göre, çalınan varlıkların yaklaşık 1,5 milyar dolar değerinde olduğu tahmin ediliyor. Olay sonrası kripto para piyasalarında yaşanan düşüş dikkat çekiyor.

ETHEREUM’DA DEĞER DÜŞÜŞÜ

Analiz şirketi Coinmarketcap’in verilerine göre, piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum, son 24 saatte yüzde 2 değer kaybederek 2 bin 684 dolar seviyesine indi.