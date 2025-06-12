Ethereum Destek Seviyesini Koruyor

ETHEREUM’DA ÖNEMLİ HAREKETLER

Blokzincir analiz platformu Glassnode’a göre, Ethereum son bir ayda bulunduğu dar işlem aralığından çıkmayı başardı. 11 Haziran tarihli raporda, 2.700 ila 2.760 dolar aralığının güçlü bir destek bölgesi oluşturduğu ifade ediliyor. Bu fiyat seviyesinde iki milyondan fazla ETH tutulduğundan, olası fiyat düşüşlerine karşı potansiyel bir zemin oluşabileceği vurgulanıyor. Analistler, Ethereum’un teknik anlamda 3.400 dolara kadar yükselme imkanının olduğunu belirtiyor. Ancak bu fiyat artışının hızının, 2.800 ila 3.300 dolar aralığında pozisyon alan yatırımcıların satış tepkisine bağlı olabileceği değerlendiriliyor.

SOSYAL MEDYADA ARTAN İLGİ

Santiment verilerine göre, Ethereum’a yönelik sosyal medya ilgisi giderek artıyor. Twitter’da yapılan paylaşımlar; fiyat hareketleri, türev işlemler, kurumsal alımlar ve genel piyasa iyimserliğini yansıtıyor. Bu durum, bireysel yatırımcıların ilgisinin yükseldiğine işaret ediyor. Kripto analisti “Rekt Capital”, Ethereum’un daha önce 2021 Ağustos ve 2024 başında olduğu gibi 2.500 doları destek olarak test ettiğini hatırlatıyor. Analiste göre, son beş haftadır bu seviye başarıyla korunuyor. Ek olarak, Ethereum’un piyasa hakimiyeti Mart 2020’den bu yana ilk kez yüzde 10 seviyesine ulaşmış durumda.

KURUMSAL İLGİ SÜREKLİ ARTIYOR

Kurumsal ilginin de artmaya devam ettiği belirtiliyor. Spot Ethereum ETF’lerine 18 gündür kesintisiz giriş yaşanıyor. 12 Haziran’da bu ürünlere 240 milyon dolarlık giriş olmuş ki, bu da şubat başından bu yana görülen en yüksek günlük rakam olarak kaydediliyor. ETF Store Başkanı Nate Geraci, “Henüz stake imkanı ya da ayni yaratım/itfa süreci bile yokken bu ilgi dikkat çekici” ifadelerini kullanıyor. Ethereum, 11 Haziran’da gün içindeki işlemlerde 2.870 dolarla son dört buçuk ayın en yüksek seviyesine ulaşırken, 13 Haziran sabahı Asya işlemlerinde 2.760 dolara geriliyor. Diğer yandan Bitcoin, haftalık zirvesi olan 110.000 dolar seviyesinden geri çekilerek 108.000 doların altına düştü. Altcoin piyasasında ise genel olarak bir düşüş gözlemleniyor. Solana, Dogecoin, Tron, Cardano, Sui, Chainlink ve Avalanche gibi büyük projeler son kazançlarını geri veriyor.