Ethereum, DEX Pazarında Yeniden Lider Oldu

ETHEREUM’UN DEX LİDERLİĞİ GERİ DÖNDÜ

Kripto para ekosisteminin en önemli oyuncusu Ethereum, ciddi fiyat kayıplarına rağmen merkeziyetsiz borsa (DEX) pazarında lider konumunu yeniden elde etti. DefiLlama’nın verilerine göre, Mart ayında Ethereum temelli DEX’ler, 64 milyar dolarlık işlem hacmiyle Solana ve Binance Smart Chain’i (BSC) geride bıraktı. Bu durum, Ethereum’un Eylül 2024’ten sonra ilk defa pazarın zirvesine oturduğunu gösteriyor.

İŞLEM HACMİNDEKİ DEĞİŞİM

Mart ayında Ethereum tabanlı DEX’lerin ulaştığı 64 milyar dolarlık işlem hacmi, Solana’nın 52 milyar dolarlık ve BSC’nin 44 milyar dolarlık hacimlerinin önünde yer alıyor. Ancak genel piyasa aktivitesinde gözlemlenen yavaşlama dikkat çekiyor. DEX işlem hacmi, Ocak ayındaki 86 milyar dolardan Mart ayında 85 milyar dolara geriledi. Bu üzücü gelişmeler, protokollerdeki toplam değerlerin (TVL) 67 milyar dolardan 49 milyar dolara düşmesiyle daha da belirgin hale geliyor.

İŞLEM ÜCRETLERİNDEKİ DÜŞÜŞ

Ethereum’un ağında işlem ücretlerinden kaynaklanan gelirde de kayda değer bir azalma görüldü. Ocak ayında 142 milyon dolar kazanan Ethereum, Mart ayında sadece 21 milyon dolarla yetindi. Ultrasound Money’nin verilerine göre, ağın yakım oranı Ağustos 2021’den bu yana en düşük seviyeye indi ve geçen hafta günde yalnızca 53 ETH yakıldı. Bu durum, EIP-1559 güncellemesinden bu yana Ethereum’un toplam arzının yüzde 3 artmasına yol açarak varlığın uzun vadeli değer birikimi hakkında kaygıları artırdı.

PİYASA ŞARTLARI VE KURUMSAL YATIRIMCI DAVRANIŞI

Tüm bu gelişmeler Ethereum’un fiyatını olumsuz yönde etkiliyor. Coinglass verilerine göre, Ethereum 2025 yılının ilk çeyreğini yüzde 45’lik bir düşüşle kapattı ve bu düşüş, 2016’dan beri ağın gördüğü en kötü üçüncü çeyrek olarak kaydedildi. Bu durum ayrıca 170 milyar dolarlık piyasa değerinin kaybı ile sonuçlandı. Mevcut koşullar, kurumsal yatırımcıların daha temkinli yaklaşmasına neden oluyor. SoSoValue verilerine göre, Mart ayında Ethereum borsa yatırım fonları (ETF) bir günlük girişlerle 403 milyon dolar net çıkış gerçekleştirdi. Ayrıca, Standard Chartered analiz ekibi, yıl sonu ETH fiyat tahminlerini 10 bin dolardan 4 bin dolara düşürdü.

UZUN VADE POTANSİYELİ

Bu düşüşün temel sebebi, daha düşük maliyetlerle kullanıcıları çeken Ethereum katman-2 (Layer-2) çözümlerinden gelen rekabet olarak ifade ediliyor. Ancak Ethereum’un uzun vadeli potansiyeli unutulmamalı. 2030 yılı itibarıyla 16 trilyon dolarlık bir endüstri oluşturması beklenen gerçek dünya varlıklarının (RWA) tokenizasyonunda liderliğini sürdürmeye devam ediyor. RWA.xyz verilerine göre, Ethereum üzerinde tokenize edilmiş 5 milyar dolarlık varlık bulunuyor ve bu, tokenizasyon pazarının yüzde 54’üne tekabül ediyor.

GELECEK UMUDU

Uzmanlar, geleneksel finans enstrümanlarının Blockchain üzerinde işlem görmeye devam etmesi durumunda Ethereum’a olan ilginin artabileceğini belirtiyor. BlackRock CEO’su Larry Fink ise gelecekte tüm varlıkların Blockchain üzerinde temsil edileceği öngörüsünde bulundu. Ethereum arzı yeniden deflasyonist bir yapıya kavuşabilirse ve bu dönüşümde etkili olursa, zamanla değer kazanma potansiyeli taşıyabilir. Stake özellikli ETF’ler, Ethereum için diğer umut verici gelişmeler arasında yer alıyor. Hem New York Menkul Kıymetler Borsası (NYSE) hem de Chicago Board Options Exchange (CBOE), SEC’e Ethereum ETF’lerinde stake etme özelliği için başvurdu. Bu tür ETF’ler, stake talebini artırarak önemli miktarda ETH’yi dolaşımdan sokabilir. Kurumsal benimsemenin bu gelişmelere eşlik etmesi, Ethereum’a ihtiyaç duyduğu desteği sağlayabilir.