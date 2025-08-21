Ethereum Ekosisteminde Yeni Dönem Başlıyor

ETH EKOSİSTEMİNDEKİ ÇARPICI GELİŞMELER

Ethereum ekosisteminde dikkate değer bir gelişme meydana geliyor. Piyasa analizleri, 100 ETH’den fazla tutan organizasyonların toplam varlıklarının ETH arzının büyük bir kısmını kontrol ettiğini gösteriyor. Bu durumu BitMine Immersion Technologies’in iş modelini değiştirmesi ve Bitcoin madenciliğinden ETH biriktirmeye geçmesi tetikliyor. BitMine, strateji değişikliğiyle sektörün dikkatini çekiyor ve yaklaşık 6,6 milyar dolar değerindeki yaklaşık 1,5 milyon ETH ile en büyük ETH miktarını elinde bulunduruyor. Bu hareket, geleneksel madencilik uygulamalarından dijital varlık biriktirmenin ön plana çıktığı bir geçişi temsil ediyor.

BİRAZ DAHA DETAYLI İNCELEME

SharpLink Gaming, sıralamada ikinci sırayı alarak yaklaşık 740.800 ETH ile yaklaşık 3,2 milyar dolar değerinde varlık sahibi oluyor. The Ether Machine ise 345.400 ETH tutarken, Ethereum Foundation 231.600 ETH ile sektörde önemli bir konumda. Dijital varlık hazineleri kripto alanında önemli bir ivme kazanıyor. Halka açık şirketlerin toplam ETH hazine varlıkları 2,6 milyon ETH’ye, yani yaklaşık 10,9 milyar dolara ulaşıyor.

KURUMSAL KONTROL ARTIYOR

Bu gelişmeler ışığında, ABD’deki spot Ethereum borsada işlem gören fonlar yaklaşık 6,7 milyon ETH’yi elinde bulunduruyor. Bu rakam, ETH’nin mevcut arzının yaklaşık yüzde 5,5’ini temsil ediyor. ETF’ler ve doğrudan kurumsal tutma bir araya geldiğinde, toplam kurumsal ETH kontrolü piyasada belirleyici bir etken haline geliyor.