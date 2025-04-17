Ethereum İşlem Ücretleri Düşüyor

İŞLEM ÜCRETLERİ DÜŞÜYOR

Kripto para piyasasının önemli Blockchain ağlarından Ethereum’da, işlem ücretleri son beş yılın en düşük seviyelerine geriledi. Santiment platformunun verilerine göre, işlem başına ortalama 0,168 dolara ulaşan bu ücretler, kullanıcı aktivitelerindeki düşüşle doğrudan bağlantılı görülüyor. Düşen işlem hacimleri ve yaklaşan Pectra yükseltmesi, Ethereum ekosisteminin geleceğinde önemli değişikliklerin habercisi olarak dikkat çekiyor.

TÜM VERİLERİ PAZARA YANSITILIYOR

Zincir üstü veri analiz platformunun pazarlama direktörü Brian Quinlivan, Ethereum ağındaki işlem maliyetlerinin, özellikle Ether gönderimi ve akıllı sözleşme faaliyetlerindeki azalmayla 2020’den bu yana en düşük düzeye indiğini belirtiyor. Quinlivan, ortalama işlem ücretinin şu anda yaklaşık 0,168 dolar seviyesinde olduğunu ifade ediyor. Ağ tıkanıklığının azalması, kullanıcıların yüksek ücret teklif etme ihtiyacını ortadan kaldırmış durumda. Ancak, düşük maliyetin kısa vadede fiyat toparlanmasını sınırlaması olabiliyor.

PİYASALARDA BELİRSİZLİK HAKİM

Küresel ve kripto piyasalarında, ABD Başkanı Donald Trump’ın 2 Nisan’da açıkladığı kapsamlı gümrük tarifeleri sonrası düşüş trendi gözlemleniyor. Piyasa verilerine göre, Ethereum son 14 günde yüzde 12,5’in üzerinde değer kaybetti ve son 24 saatte 1.600 doların altında işlem görüyor. Uzmanlar, süregelen ekonomik belirsizlik nedeniyle yatırımcıların Ether ve altcoin işlemlerini ertelediklerini düşünüyor. Quinlivan, düşük ücretlerin toparlanmayı engelleyebileceğini ama aynı zamanda perakende yatırımcıların ilgisinin azalmasının ani bir sıçrama ihtimalini artırabileceğini belirtiyor. Talep yeniden canlanırsa, beklenenin ötesinde bir fiyat hareketinin ortaya çıkabileceği ifade ediliyor.

Ethereum ağındaki Pectra yükseltmesi, 7 Mayıs’ta ana ağda devreye alınması beklenen önemli bir güncelleme olarak öne çıkıyor. İlk aşamada katman-2 “blob” kapasitesinin üçten altıya yükseltilmesi hedefleniyor. Bu adım, işlem ücretlerini ve ağ tıkanıklığını hafifletmeyi amaçlıyor. Ayrıca, sabit kripto para birimi (stablecoin) ödemeleri üzerinden işlem ücretlerinin karşılanabilmesi için yeni düzenlemeler de planlanıyor. Piyasa gözlemcileri, bu yükseltmenin maksimum stake etme limitini 32 Ether’den 2.048 Ether’e çıkararak ağdaki katılımı artırabileceğini belirtmekte. Pectra’nın ikinci aşamasının 2025 sonunda veya 2026 başında hayata geçirilmesi hedefleniyor.

GÜNCELLEME İLE GELİŞİM PLANLANIYOR

Veri depolama verimliliğini artıracak yeni bir sistem beklentisinde olan güncelleme, Mart 2024’te devreye girecek olan Dencun yükseltmesini takip ediyor. Dencun, katman-2 ağlarında işlem ücretlerini düşüren ve Ethereum toplamalarının (rollups) ekonomisini iyileştiren bir sistem olarak planlanıyor. Uzmanlar, üst üste gelen bu adımların, Ethereum ekosisteminin ölçeklenebilirlik ve kullanım potansiyelini uzun vadede güçlendireceğine inanıyor.