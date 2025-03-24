Ethereum Rezervi Dokuz Yılın En Düşüğünde

ETHEREUM MİKTARI DÜŞÜYOR

Kripto para piyasasının önde gelen platformlarından elde edilen verilere göre, merkezi borsalardaki Ethereum miktarı dokuz yılın en düşük seviyesine geriliyor. Kasım 2015’ten bu yana görülmeyen bu düşük rezerv durumu, yatırımcıların Ethereum tokenlarını soğuk depolama cüzdanlarına taşıdığını ortaya koyuyor. Uzmanlar ise, Bitcoin’de Ocak ayında yaşanan benzer eğilimin ardından gelen fiyat artışının Ethereum’da da gözlemlenebileceğini belirtiyor.

MİKTAR 8,97 MİLYON TOKENA İNDİ

CryptoRank ve Santiment’in derlediği verilere göre, merkezi kripto para borsalarındaki Ethereum (ETH) miktarı 8,97 milyon token ile son dokuz yılın en düşük seviyesine geriledi. Bu rakam, Kasım 2015’ten beri kaydedilen en düşük Ethereum rezervi olarak öne çıkıyor. Yatırımcıların Ethereum tokenlarını merkezi borsalardan çekmeye devam etmesi, piyasadaki dolaşımda bulunan token miktarını azalttığı için fiyatlar üzerinde yukarı yönlü bir baskı yaratabilecek. CryptoRank, konuyla ilgili değerlendirmesinde, “Yatırımcılar ETH’yi soğuk depolama cüzdanlarına aktarmaya devam ederek piyasadaki mevcut likiditeyi azaltıyor” ifadesini kullandı.

BİTCOİN’DE GÖRÜLEN EĞİLİM

Bitcoin’de Ocak ayında benzer bir durum yaşanmış ve borsa rezervleri yedi yılın en düşük seviyesine inmişti. Bu durum, ardından gelen günlerde fiyatın yaklaşık 90 bin dolardan 109 bin dolar seviyesine yükselmesine yol açtı. Ethereum için de benzer bir fiyat hareketinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, piyasa uzmanları tarafından sürekli izleniyor.