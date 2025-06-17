Ethereum Stake Miktarı Artıyor. Yatırımcılar Uzun Süre Tutmayı Seçti. SEC Açıklamaları Güveni Artırıyor. Lido Protokolü Önemli Rol Oynuyor. Binance ve Coinbase Stake Yönetiyor. Kripto Pazarındaki Rekor Devam Ediyor

ETHEREUM BLOKZİNCİRİNDE STAKEDİLEN COİN MİKTARI ARTIYOR

Ethereum Blockchain’inde stake edilen coin miktarı son zamanlarda belirgin bir artış gösteriyor. Mevcut istatistiklere göre, 5 milyondan fazla Ethereum şu an PoS (Proof of Stake) sisteminde kilitli durumda. Bu gelişme, yatırımcıların ETH’lerini mevcut fiyatlardan satmak yerine daha uzun süre tutmayı tercih ettiklerini gösteriyor. CryptoQuant uzmanlarından Onchainschool, haziran ayının ilk yarısında 500 bin ETH’nin kilitlendiğini belirterek, bunun “artan güven ve piyasadaki mevcut coin miktarının azalması” anlamına geldiğini ifade ediyor. Ethereum birikimi yapan adresler, yani hiç satış yapmayan coin sahiplerinin sayısı ise 22,8 milyonla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Uzmanın belirttiğine göre bu durum, Ethereum’un “uzun vadeli temel özellikler ve yatırımcı güveni açısından en güçlü kripto paralar” arasında olduğunu kanıtlıyor.

STAKING’DEKİ ARTININ ARKASINDAKİ SEBEPLER

Son dönemde staking’deki bu artış, ABD’nin kripto paralara karşı tutumunun iyileşmesiyle de ilgili. Bu rekor, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) kripto para staking’i hakkında yeni açıklama yapmasından yalnızca üç hafta sonra geldi. SEC’in Kurumsal Finans Bölümü, 29 Mayıs tarihinde yaptığı açıklamada “Protokol Staking Faaliyetleri” gibi Proof-of-Stake Blockchain’de stake edilen kripto paraların “Komisyon’a Menkul Kıymetler Yasası kapsamında kayıt yaptırması gerekmiyor” dedi. Şu anda stake edilen Ethereum’un yüzde 25’inden fazlası Lido isimli protokol aracılığıyla işlemlerini gerçekleştiriyor. Ayrıca, veriler Binance’ın stake edilen Ethereum’un yüzde 7,5’ini, Coinbase ise yüzde 7,4’ünü elinde tuttuğunu gösteriyor. Coinbase borsası, kendi doğrulayıcıları sayesinde stake edilen Ethereum’un yüzde 11,4’ünden fazlasını tutarak bu alanda en büyük düğüm işletmecisi konumuna geldi.

MERCİYETTİZLİK TARTIŞMALARI VE LIDO’UN GELİŞİMİ

Merkeziyetsizlik taraftarları, daha önce Lido gibi protokoller üzerinden stake edilen artan Ethereum miktarını, ağ için tek zayıf nokta yaratabilecek bir risk olarak eleştirdi. Ancak bu eleştirilere rağmen, Lido gibi protokollerin gelişimi sayesinde büyük şirketlerin bu sektöre girişi önemli ölçüde arttı. Lido protokolünün kurucusu Konstantin Lomashuk, “Lido’nun toplam değerinin önemli bir kısmı zaten büyük şirketlerden geliyor” şeklinde bir açıklamada bulundu.