Ethereum’un Bitcoin’e Karşı Üstün Performansı

ETHEREUM’UN PERFORMANSINDAKİ ARTISININ NEDENLERİ

Kripto para piyasasında dikkat çeken gelişmelerden biri Ethereum’un Bitcoin karşısında gösterdiği yüksek performans oldu. K33 Research raporuna göre, bu değişim, kurumsal yatırımcıların artan ilgisi ve spot ETF akışlarının bir sonucu olarak gerçekleşiyor. Ethereum’un bu etkileyici çıkışının arkasında iki temel faktör bulunuyor. İlk olarak, ABD merkezli spot ETH ETF’leri 2 Haziran’dan itibaren yaklaşık 9,4 milyar dolar sermaye çekmesi dikkat çekiyor.

DİJİTAL VARLIKLARDAKİ HAZİNE TUTMA EĞİLİMİ

İkinci faktör ise dijital varlık hazinelerinin Ethereum biriktirme eğilimi. Bu kurumsal hazineler, dolaşımdaki ETH’nin yüzde 2’sinden fazlasını ilk kez elinde tutuyor; bu oran iki ay önce yalnızca yüzde 0,2 seviyesindeydi. Ayrıca, kaldıraçlı ürünlere olan talep de son derece dikkat çekici. VolatilityShares’in 2x Ether ETF’si, 2 Haziran’dan bu yana Ethereum eşdeğeri pozisyonunu yaklaşık 456.000 ETH artırdı ve CME ETH vadeli işlemlerinin açık pozisyonun yaklaşık yüzde 61’ini oluşturuyor.

BITCOIN TARAFINDAKİ SOĞUMA

Bitcoin tarafında ise durum biraz farklılık gösteriyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan ABD üretici fiyat endeksi verisinin beklenenden yüksek çıkmasının ardından, Bitcoin vadeli işlemlerinde belirgin bir soğuma yaşandı.