Ethereum’un Geleceği ve Hack Sonrası Etkiler

KRİPTO PARA PİYASASINDA SON DURUM

Bitcoin, 95.721 dolar ve Ethereum, 2.727 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Kripto para piyasasının toplam değeri ise 3,09 trilyon dolar olarak belirleniyor. Bitcoin’in piyasa değeri 1,89 trilyon dolar, Ethereum’un piyasa değeri ise 328 milyar dolar düzeyinde. 21 Şubat Cuma günü, spot Bitcoin ETF’lerinde 62,9 milyon dolar, spot Ether ETF’lerinde ise 8,9 milyon dolarlık çıkış meydana geldi. CoinTR Araştırma Departmanı tarafından hazırlanan bültende kripto para sektöründeki önemli gelişmeler inceleniyor.

ETHER’İN PSİKOLOJİK SEVİYESİ VE HACK OLAYI

Ether’in 1,4 milyar dolarlık hack olayının ardından 3.000 doların üzerine çıkıp çıkamayacağı merak ediliyor. Ether, son iki aylık düşüş trendini değiştirmek için 3.000 dolar seviyesinin üzerine çıkmak istiyor. Ancak bu süreç, kripto tarihindeki en büyük hack saldırısının ardından yatırımcı tutumuna bağlı görünüyor. TradingView verilerine göre, Ether 16 Aralık 2024’te 4.100 doların üzerinde zirve yaptıktan sonra değer kaybetti. 21 Şubat’ta global bir borsada gerçekleşen 1,4 milyar dolarlık likit stake edilmiş Ether ve diğer dijital varlıkların çalınması, tarihteki en büyük kripto hırsızlığı olarak kaydedildi. Hack olayı sonrası Ethereum, kısa bir süre içerisinde 2.800 dolardan 2.616 dolara indi. Ancak borsanın Ethereum rezervlerini tamamlamak için büyük miktarda Ethereum alımı yapması, fiyatın yeniden 2.800 dolar seviyelerine dönmesini sağladı. Fakat dün gelen satış baskısı nedeniyle Ethereum, 2.700 dolara geriledi.

KURUMSAL YATIRIMCILARIN ARTAN İLGİSİ

Borsanın hack sonrası 106.498 Ether’i 295 milyon dolar değerinde OTC işlemlerle satın alması, fiyat artışına katkıda bulundu. Kuzey Kore bağlantılı Lazarus Grubu’nun bu saldırının arkasındaki ana şüpheli olduğu düşünülüyor. Grubun çalınan Ether’i hemen satmayacağı tahmin ediliyor. Borsa COO’su Vugar Usi Zade, “Ether’in 2.700-3.000 dolar direnç bölgesinin üzerine kalıcı bir çıkış yapması halinde yükseliş trendine girebileceğini” söylüyor. Redstone’un kurucu ortağı Marcin Kazmierczak, Ether’in temel değer önerisinin hâlâ güçlü olduğunu ve kurumsal yatırımcıların artan ilgisinin uzun vade için bir yükselişi desteklediğini ifade ediyor. Ayrıca, borsalardaki Ether arzının azalması da fiyat açısından olumlu bir işaret olarak değerlendiriliyor.

STRATEGY’NİN YENİ ALIM PLANI

Strategy şirketinin kurucu ortağı Michael Saylor, Bitcoin alım çılgınlığını yeniden başlatmayı planlıyor. Saylor, bir haftalık ara sonrasında yeniden Bitcoin alımına başlayacaklarını gösteren bir grafik paylaştı. Şirket, 10 Şubat’ta 742 milyon dolar değerinde 7.633 Bitcoin alımı yaparak toplam Bitcoin varlıklarını 478.740 BTC’ye yükseltti. SaylorTracker verilerine göre, şirketin Bitcoin portföyü şu anda 46 milyar dolar değerinde ve yatırımlarında %47,7 oranında kâr elde ediyor. Saylor, 2025’in ilk çeyreğinde daha fazla Bitcoin alımı için “akıllı kaldıraç” kullanarak hissedarlara değer katmayı hedeflediklerini belirtiyor.

MONTANA’DA İŞLEM GÖREN YASA TASARISI

Montana Eyalet Meclisi, 22 Şubat’ta Bitcoin’i eyalet rezerv varlığı haline getirebilecek bir yasa tasarısını reddetti. Tasarı, eyalet yatırım kuruluna değerli metaller, stabil kripto paralar ve son bir yılda ortalama piyasa değeri 750 milyar doların üzerinde olan dijital varlıklara yatırım yapma yetkisi veriyordu. Bununla birlikte, şu anda bu kriteri yalnızca Bitcoin karşılıyor. Ancak birçok milletvekili, vergi mükelleflerinin parasının spekülatif yatırımlarla riske atılmasından endişe duyarak tasarıya karşı çıktı. Tasarı, 41 oya karşı 59 oyla reddedildi. Tasarının destekçileri, eyaletin vergi mükelleflerinin parasından daha yüksek getiri elde etmesi gerektiğini savunurken, karşıtlar kripto paralara yapılacak yatırımların riskli olduğunu vurguladı.