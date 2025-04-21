Ethereum Vakfı, Stratejik Önceliklerini Değiştiriyor

ETHEREUM VAKFI’NDA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Ethereum’un gelişimini destekleyen kâr amacı gütmeyen Ethereum Vakfı, stratejik önceliklerinde önemli değişikliklere gidiyor. 21 Nisan’da X platformunda paylaşımda bulunan Vakfın ortak yönetici direktörü Tomasz Stanczak, yapılan liderlik değişikliğinin Vitalik Buterin’e günlük işlerden ve kriz yönetiminden uzaklaşarak yenilikçi araştırmalara odaklanma fırsatı sunduğunu belirtti. Stanczak, Buterin’in önerdiği her yeniliğin uzun vadeli gelişimleri hızlandırdığını vurguladı.

LİDERLİK DEĞİŞİMİ VE GÜNCEL PROJELER

Ethereum Vakfı, Mart ayında geçirdiği önemli liderlik değişikliği ile dikkat çekti. 1 Mart’ta veteriner araştırmacısı Hsiao-Wei Wang ve Nethermind CEO’su Tomasz Stanczak, 17 Mart’tan itibaren eş yöneticiler olarak görev almaya başladılar. Bu değişiklik, Ethereum’un kurucusu Vitalik Buterin’in günlük operasyonlardan uzaklaşarak, araştırma çalışmalarına daha fazla zaman ayırmasını sağladı. Stanczak, Buterin’in geliştirdiği fikirlerin ve iletişimlerin, uzun vadeli gelişmeleri hızlandırdığını aktardı.

Liderlik değişiminin ardından Buterin, Ethereum Blockchain ağının gizlilik ve performans konularına yönelik önemli önerilerde bulundu. 11 Nisan’da açıkladığı gizlilik yol haritasında, kullanıcı işlemlerini anonim hale getiren ve “ideal olarak varsayılan olarak açık olması gereken” özelliklerin taslağını sundu. 20 Nisan’da ise Ethereum Sanal Makinesi’nin sözleşme dilinde değişiklik önerileriyle Blockchain’in yürütme katmanının verimliliğini ve hızını artırmayı hedefledi.

YAKIN VADELİ HEDEFLER VE PROTOKOL DEĞİŞİKLİKLERİ

Tomasz Stanczak, Ethereum Vakfı’nın araştırmalarının çoğunlukla “yakın vadeli” hedeflere kaydırılacağını açıkladı. Bu hedefler arasında kullanıcı deneyimi ve ölçeklendirme zorlukları bulunuyor. Vakıf, Pectra, Fusaka ve Glamsterdam protokol değişiklikleri üzerinde Katman-1 ve Katman-2 ölçeklendirmesi için destek sunacak ve birlikte çalışabilirliği artıracak iyileştirmelere odaklanacak. Ayrıca, uzun vadeli projeleri desteklemeye devam edecek. Stanczak, üst düzey araştırmacılardan gelen fikirlerin yeni nesil yürütme ve uzlaşma katmanları gibi projeler sayesinde bir veya iki yıl içinde hayata geçirilebileceğini vurguladı.