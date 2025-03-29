Ethereum ve Diğer Kripto Paralarda Son Durum

ETHEREUM’DA DÜŞÜŞ TRENDİ SÜRÜYOR

Haftanın başında Ethereum, belirgin bir toparlanma gösterdi, ancak fiyat 2.000 dolar seviyesine ulaştığında boğa momentumunun hızla durduğu gözlemlendi. Satıcılar bu seviyede devreye girerek ETH’nin gerilemesine yol açtı ve Ethereum haftayı yüzde 3’lük bir kayıpla tamamladı. Fiyatın 2.000 doların üzerinde kalamaması, ayıların hala piyasada hakim olduğunu gösteriyor. Ayılar, bir sonraki aşamada 1.800 dolarlık kritik destek seviyesini kırmayı hedefleyebilir.

XRP’DE SATIŞ BASKISI GÜÇLENİYOR

İleriye dönük olarak, Ethereum, düşüş trendinde kalmaya devam ediyor. Fiyat, daha yüksek bir zirve veya daha yüksek bir dip yapmanın yanı sıra, önemli desteği yeniden test etme ihtimali taşıyor. Alıcılar, fiyatın daha düşük seviyelere inmesini engellemek için 1.800 doları savunmak zorunda. XRP de benzer bir durumda. Son toparlama, 2,6 dolarda zirve yaptı ancak satıcılar geri döndü ve XRP haftalık bazda yüzde 7’lik bir kayıp yaşadı. Grafikteki en dikkate değer destek seviyesi 2 dolarda mevcut. Bu seviyede alıcıların her zaman geri dönerek savunma yaptığı biliniyor. XRP, bu seviyenin yedi kez test edilmesi sebebiyle zor bir durumla karşılaşabilir. Yeni bir deneme, satıcıların bu seviyeyi kırmak için bir fırsat sunuyor. İleriye dönük olarak, XRP’nin zayıf durumu, satıcıların baskısını aşmakta zorlanmasına neden oluyor. Alıcıların 2 dolarda yeniden toparlanması bekleniyor; aksi takdirde fiyatın 1,6 dolara hızla düşmesi mümkün.

ADA’DA HAREKETSİZLİK DEVAM EDİYOR

Cardano (ADA), son üç haftadır yatay bir seyir izliyor ve fiyat sıkışmış durumda kaldı. Bu nedenle haftayı yüzde 1,5’lik bir kayıpla kapattı. Bu durumda önemli olmasa da, konsolidasyon süreci daha büyük bir hareketin habercisi olabilir. En kritik destek seviyesi 0,64 dolarda, ana direnç ise 0,9 dolarda bulunuyor. Eğer ADA alıcıları geri dönmezse, destek seviyesi baskı altında kalabilir. Bu seviyenin korunamaması durumunda boğalar, bir sonraki destek seviyesi olan 0,5 dolara geri çekilebilir. İleriye dönük olarak, Cardano’nun yönü hakkında net bir ipucu vermediği söylenebilir. Fiyatın kesin bir yön belirlemesini beklemek, bir sonraki hamle için daha doğru bir yaklaşım olacaktır.

BNB, DİĞER ALTCOİNLERE GÖRE DAHA GÜÇLÜ

Binance Coin (BNB), fiyatını sabit tutmayı başarıyor ve geçen haftaya benzer bir hareket sergiliyor. Diğer altcoinlerin kırmızıda olduğu göz önüne alındığında, BNB iyi bir performans gösterdi ve 600 dolar seviyesinin üzerinde kalmayı başardı. Bu, önemli bir destek seviyesini temsil ediyor. Mevcut direnç 700 dolarda bulunuyor. Eğer alıcılar BNB’yi 600 doların üzerinde tutmaya devam ederse, bu kripto paranın gelecekte o ana direnci test etme olasılığı yüksek. İleriye dönük olarak, BNB, çoğu altcoine kıyasla daha güçlü bir görünüm sergiliyor ve 2024 Nisan ayından bu yana 600 dolar civarında konsolide oluyor. Sonuç olarak, fiyatın bu aralığı terk etmesi ve umarız bu hareketin yukarı yönlü olması bekleniyor.

TONCOIN İLE YENİ BİR RALLY GÖRÜLÜYOR

Toncoin, haftayı yüzde 10’luk bir fiyat artışıyla kapatan tek kripto para birimi olmayı başardı. Çoğu altcoin kırmızıda iken, bu durum oldukça etkileyici bir performans. Bu artış, alıcıların 3,75 dolardaki direnci kırıp burayı ana destek haline getirmesiyle gerçekleşti. Rally sırasında TON, 4 dolara kadar yükseldi ve bir sonraki önemli direnç 4,62 dolarda bulunuyor. İleriye dönük olarak, Toncoin’in rallysine devam etmesi mümkün; ancak genel piyasanın düşüş eğiliminde olması durumunda bu artışın sürdürülebilirliği sorgulanabilir. Fiyatın 4 doların üzerinde olması durumunda dikkatli olmak en mantıklısı olacaktır, çünkü TON’un geri çekilme yaşaması olasılığı mevcut.