Ethereum Yatırımcıları Büyük Satışlar Yapıyor

ETHEREUM SATIŞ HAREKETLERİ ARTIYOR

Ethereum fiyatları rekor seviyelere yaklaşırken, erken dönem yatırımcılar önemli satışlar gerçekleştirmeye başladı. Bu cüzdan, son dört günde toplamda 24,1 milyon dolarlık ETH transfer etmiş durumda. Bu durum, kripto piyasasında kâr alma eğiliminin arttığını gösteriyor.

YATIRIMDAKİ BÜYÜK BAŞARI

Blockchain gözlemcilerinin aktardığı verilere göre, bahsi geçen balina Ethereum ICO döneminde yalnızca 31.100 dolara 100.000 ETH almış. Bu yatırım günümüzde yaklaşık 471 milyon dolarlık bir değere ulaşmış durumda. Bu hafta gerçekleştirilen 1.060 ETH transferi, balinanın dördüncü ardışık transferi oldu. Arkham verilerine göre, ilgili adreste halen 4.657 ETH bulunuyor.

Diğer ICO katılımcıları da benzer satış hareketleri sergiliyor. Haftanın başında başka bir adres 0x845 ile başladığı süreçte 2.300 ETH transfer ederek yaklaşık 9,9 milyon dolarlık bir kazanç elde etti. Tüm bu gelişmeler, Ethereum fiyatının 4.718 dolar seviyesinde işlem gördüğü ve tüm zamanların rekoruna sadece yüzde 3 mesafede olduğu bir dönemde gerçekleşiyor. Sektör uzmanları, bu satış baskısının ETH’nin yükseliş momentumunu etkileyebileceğini dile getiriyor.