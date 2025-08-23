Ethereum Yeni Bir Dönüm Noktası Geçti

ETHEREUM’DA ÖNEMLİ BİR DÖNÜM NOKTASI

Ethereum, önemli bir gelişim aşamasını geride bıraktı. Fed Başkanı Jerome Powell’ın faiz indirimine dair destekleyici sözleri, kripto piyasasında geniş çaplı bir yükseliş başlattı. Bu durum, 2021’den bu yana ilk kez ETH’nin en yüksek seviyeye ulaşmasını sağladı. BlackRock’ın liderliğindeki spot ETF’ler, toplamda 20 milyar dolar değerinde varlık topladı. Ethereum’un 4.878 doları aşması, yatırımcılar arasında büyük bir heyecan yarattı. Kasım 2021’de kaydedilen 4.878,26 dolarlık önceki rekor, nihayet aşıldı.

BÜYÜYEN KURUMSAL TALEP

ETH’nin 2025 yılına yönelik performansı oldukça dikkat çekici oldu. Yılbaşından bu yana yüzde 40’ı aşan artış, Bitcoin’i geride bırakmayı başarıyor. Bu yükselişin en büyük itici gücünü kurumsal talep oluşturdu. BlackRock’ın ETHA fonu öncülüğündeki spot Ethereum ETF’leri, şu anda 20 milyar dolardan fazla varlık yönetiyor. Ayrıca, dijital varlık hazineleri trendi de Ethereum’un yükselişini destekleyen önemli unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.

ETHEREUM’UN TARİHİ REKORU

BitMine, 1,15 milyon ETH ile en büyük kurumsal Ethereum sahibi konumunda bulunuyor. Ethereum’un geçen ay 10. yaşını kutlaması da bu tarihi rekorun sembolik değerini artırıyor. Bu durum, kripto para dünyasında önemli bir gelişim gösteriyor ve yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor.