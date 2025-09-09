ETHZilla’da Yeni CEO Göreve Başladı

ÜST DÜZEY DEĞİŞİKLİKLER

ETHZilla Corporation’da meydana gelen üst düzey değişiklikler, şirketin Ethereum hazine stratejisinde yeni bir dönemin başladığını ortaya koyuyor. McAndrew Rudisill, bu değişimin bir parçası olarak 4 Eylül tarihinden itibaren şirketin yönetimini devraldı. Bu gelişme, şirketin Cumberland DRW ile gerçekleştirdiği teminatlandırılmış finansman anlaşmasıyla aynı dönemde duyuruldu.

YENİ CEO’NUN AÇIKLAMALARI

ETHZilla’nın yeni CEO’su McAndrew Rudisill, Cumberland anlaşmasının şirketin hisse geri alım programını yürütme yeteneğini artırdığını ifade etti. Rudisill, geri alımları, şirketin hisse senedi fiyatında “NAV’a önemli bir indirim” olarak değerlendirdikleri duruma karşı fırsatçı bir yaklaşım olarak nitelendirdi. Sermaye açısından, şirket 24 ve 31 Ağustos tarihlerinde sona eren haftalarda sırasıyla 20,9 milyon dolar ve 7,3 milyon dolar değerinde hisse satışları gerçekleştirdi. Ancak, 5 Eylül’de sona eren hafta için ATM ihracı gerçekleştirilmedi.

GETİRİ STRATEJİSİ VE PLANLAR

Electric Capital ile olan ortaklığı sayesinde ETHZilla, getiri stratejisinin ETH stakingine daha etkili bir şekilde ulaşmayı hedeflediğini açıkladı. Şirket, planladığı 100 milyon dolarlık ETH’yi liquid restaking protokolü EtherFi’ye yönlendirmeyi planlıyor. Bu gelişmeler, kurumsal Ethereum hazinelerinin artışı ve sıkılaşan piyasa denetimleri sırasında gerçekleşiyor. BitMine ve SharpLink gibi benzerleri, yakın zamanda birikimlerini hızlandırırken, borsalar ve düzenleyiciler, kripto satın almak için sermaye artıran halka açık firmalar üzerindeki denetimlerini artırıyor.