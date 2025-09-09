ETHZilla’da Yeni Dönem Başlıyor

YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

ETHZilla Corporation’da gerçekleşen üst düzey değişiklikler, şirketin Ethereum hazine stratejisinde yeni bir dönemin başladığını gösteriyor. McAndrew Rudisill, 4 Eylül itibarıyla sorumluluğunu devraldı. Bu değişim, şirketin Cumberland DRW ile imzaladığı teminatlandırılmış finansman anlaşmasıyla aynı zamanda duyuruldu. ETHZilla’nın yeni CEO’su McAndrew Rudisill, Cumberland anlaşmasının şirketin hisse geri alım programını yürütme kapasitesini artırdığını ifade ediyor.

GERİ ALIM PROGRAMI

Rudisill, geri alımları şirketin hisse senedi fiyatında “NAV’a önemli bir indirim” olarak gördükleri durum karşısındaki fırsatçı bir yaklaşım olarak nitelendiriyor. Sermaye tarafında şirket, 24 Ağustos ve 31 Ağustos’ta sona eren haftalarda sırasıyla 20,9 milyon dolar ve 7,3 milyon dolar piyasa fiyatıyla hisse satışları yoluyla ek kaynak sağladı. 5 Eylül’de sona eren hafta için herhangi bir ATM ihracı kaydedilmedi.

ETHEA YATIRIM STRATEJİLERİ

Electric Capital ile olan ortaklığı aracılığıyla ETHZilla, getiri stratejisinin ETH stakingine karşı daha iyi performans hedeflediğini belirtti. Şirket, planladığı 100 milyon dolarlık ETH’yi liquid restaking protokolü EtherFi’ye yönlendirmeyi planlıyor. Bu gelişmeler, kurumsal Ethereum hazinelerinin daha geniş dalgası ve sıkılaşan piyasa denetimi ortasında gerçekleşiyor. BitMine ve SharpLink gibi emsaller, yakın zamanda birikimlerini hızlandırırken, borsalar ve düzenleyiciler kripto satın almak için sermaye artıran halka açık firmalara yönelik gözetimi artırdı.