ETHZilla Nasdaq’ta ETHZ Kodu ile İşlem Yapacak

YENİ MARKA İSMİ VE NASDAQ’TA İŞLEM

ETHZilla, yeniden markalaşarak 180 Life Sciences ismini alıyor ve NASDAQ’ta ETHZ koduyla işlem görmeye başlıyor. Şirket, şimdiye kadar 565 milyon dolar toplayarak 94.675 ETH biriktirdi. Peter Thiel’in Founders Fund’u, ETHZilla’da yüzde 7,5’lik hisse alırken, Electric Capital, zincir üstü getiri stratejisini yönetiyor.

FARKLILAŞTIRILMIŞ YAKLAŞIM VE YENİ TREN

ETHZilla, geleneksel staking yerine farklılaştırılmış bir yaklaşım benimseyerek kripto para hazine trendini güçlendiriyor. Şirketin, 425 milyon dolarlık özel kamu sermayesi yatırımı ve 156,25 milyon dolarlık dönüştürülebilir tahvil arzıyla toplamda 565 milyon dolara ulaşan başarılı fonlama süreci dikkat çekiyor. Ortalama token edinim fiyatı ise yaklaşık 3.900 dolar seviyesinde bulunuyor.

KURUMSAL YATIRIM VE STRATEJİK GELLİŞMELER

Peter Thiel’in Founders Fund’undaki bu stratejik yatırım, kripto hazine şirketlerine yönelik kurumsal ilgiyi ortaya koyuyor. Electric Capital’in yürüttüğü “farklılaştırılmış zincir üstü getiri üretim programı”, geleneksel ETH staking yöntemini geride bırakmayı hedefliyor ve DeFi protokollerinden ek gelir elde etmeyi amaçlıyor.

ETHZilla’nın PIPE işlemine, Borderless Capital, GSR ve Polychain Capital gibi önemli kurumsal yatırımcıların yanı sıra Eigenlayer’dan Sreeram Kannan, Gauntlet’tan Tarun Chitra ve Superstate’ten Robert Leshner gibi saygın yatırımcılar katılıyor. Ayrıca Ethereum Blockchain ekosisteminde önemli isimler olan Danny Ryan, Grant Hummer ve Vivek Raman da projeye destek veriyor.