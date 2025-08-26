ETHZilla, Yatırımlarını Geri Alım İle Artırıyor

ETHZILLA’NIN YENİ YATIRIM ADIMLARI

ETHZilla, Ethereum’a odaklanarak yeniden yapılanma sürecine girmiştir ve 403 milyon dolarlık kripto yatırımının ardından 250 milyon dolarlık hisse geri alım programını duyurmuştur. Şirketin bu adımı, dijital varlık kazançlarının kurumsal likidite kaynağı olarak değerlendirilebileceğine işaret ederken, bazı analistler kaldıraç risklerine dikkat çekiyor.

HİSSE GERI ALIM PROGRAMI DETAYLARI

ETHZilla yönetim kurulu, yaptığı açıklamada 250 milyon dolara kadar kendi hisselerini geri alacaklarını belirtmiştir. Şirketin borsada 165,4 milyon adet hissesi bulunmaktadır. Bu karar, şirketin kısa süre önce 180 Life Sciences’tan ETHZilla ismini alarak Ethereum merkezli bir strateji benimsemesinden sonra gelmiştir. Bugüne kadar 102.237 Ether satın alarak bu alımlara toplam 403 milyon dolar harcayan ETHZilla’nın ortalama alım fiyatı 3.948,72 dolardır. Bu varlıkların güncel değeri ise yaklaşık 489 milyon dolara ulaşmıştır.

BİLANÇO VE RİSKLER

ETHZilla, son alımlarını staking yoluyla değerlendirmek amacıyla Electric Capital platformuna aktardığını bildirmiştir. Yönetim, geri alım kararını “piyasa koşulları, yönetim takdiri ve alternatif sermaye kullanımları” çerçevesinde açıklamıştır. Ancak şirketin bilançosu zayıf kalmaya devam etmektedir. Geçen yıl 141,5 milyon doları aşan kümülatif zarar kaydeden ETHZilla, sınırlı gelir ve hissedar seyrelmesi gibi sorunlarla karşılaşıyor.

DİJİTAL VARLIK YATIRIMLARIYLA İLGİLİ GÖRÜŞLER

ETHZilla’nın dijital varlıkları bilançolarına ekleyen ilk şirket olmadığı belirtiliyor. Son dönemde BitMine Immersion Technologies, The Ether Machine ve Ether Capital gibi firmalar da benzer yatırımlara yönelmiştir. Uzmanlar, bu yaklaşımın spot ETF’lerle benzerlik taşıdığını, ancak staking ve merkeziyetsiz finans (DeFi) gibi ek getiriler sağladığını vurguluyor. Bununla birlikte analistler, kaldıraçla yapılan kripto yatırımlarının ciddi riskler taşıdığına dikkat çekiyor. Özellikle ayı piyasalarında borçla finanse edilen varlıkların değer kaybı yaşayabileceği ve bu durumun bilançolarda daha büyük açıklar yaratabileceği uyarısı yapılıyor.

Yaklaşık yüzde 3,4’lük Ether arzı ise hâlihazırda bu tür şirketlerin bilançolarında yer almaktadır. ETHZilla’nın attığı bu adım, kurumsal şirketlerin kriptoyu bir varlık sınıfı olarak benimsemesinde önemli bir aşamaya işaret ederken, bu stratejilerin sürdürülebilirliği piyasa koşullarına bağlı kalmaya devam ediyor.