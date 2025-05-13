Eti Maden İşletmeleri Altın İhalesi

ALTIN MADENİ İHALESİ DUYURULDU

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Balıkesir’de yer alan iki altın lokal alanının işletmesi için ihale düzenleyecek. İhaleye dair duyuru, Resmi Gazete’de yayımlandı. Bunun çerçevesinde, Balıkesir’in Kepsut ilçesinde yer alan 1918,44 hektar ve Sındırgı ilçesindeki 1838,47 hektarlık alanlarda, Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu (UMREK) standartlarına uygun arama faaliyetleri gerçekleştirilecek. Arama işlemleri sonucunda ekonomik olarak işletilebilir görünür ve muhtemel rezervin tespiti ile birlikte gerekli yasal izinlerin alınması durumunda altın madeni rödovans karşılığı işletilecek.

İHALE DETAYLARI

İhaleler, 24-25 Haziran tarihlerinde saat 14.00’te Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Şehit Aydın İnceoğlu Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek. Her bir ihale için ayrı bir ihale dokümanının temin edilmesi ve ayrı teklif zarfı hazırlanması zorunlu bulunuyor. Aynı isteklinin düzenlenecek ihalelerden yalnızca birine ya da ikisine katılma hakkı olacak. İhale dokümanları, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Üretim ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı’nda ve Genel Müdürlüğe ait internet sitesinden erişilebilir olacak. Teklif verecek olan istekli, ihale dokümanını satın almak zorunda. İsteklilerden istenen geçici teminat bedeli ise 500 bin lira olarak belirlenmiş durumda.