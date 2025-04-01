Etiketleme Hatası Nedeniyle Gıda Geri Çağrıldı

GIDA STANDARTLARI AJANSI’NDAN ÖNEMLİ UYARI

Gıda Standartları Ajansı (FSA), etiketleme hatası sebebiyle acil bir gıda geri çağrısı gerçekleştirdi ve bu konuda tüketicilere kritik bir uyarıda bulundu. 3D Trading firması tarafından satılan Ruffles Sabor a Jamón Crisps cipslerinde alerjen içeriğinin İngilizce olarak belirtilmediği ortaya çıktı. Bu cipsler süt ve soya içeriyor ancak ambalajda bu bilgilerin yer almaması, alerjisi olan bireyler için büyük bir sağlık tehlikesi oluşturuyor. Süt veya soya alerjisi bulunan kişilerin kesinlikle ürünü tüketmemeleri gerektiği ifade ediliyor.

ÜRÜN BİLGİLERİ

Ürün adı: Ruffles Sabor a Jamón Crisps

Paket boyutu: 150g

Parti kodları: Tüm partiler

Son tüketim tarihi: Tüm tarih aralıkları

Bölge: Kuzey İrlanda ve İskoçya

Tüketicilerin, fiş ibraz etmeksizin ürünlerini satın aldıkları mağazalara götürerek tamamen para iadesi alabilecekleri bildirildi. Anaphylaxis UK, süt ve soya alerjisi bulunan bireyleri bu konu hakkında bilgilendirdi. Alerjik reaksiyonlar, hafif kızarıklıktan anafilaksi gibi hayati tehlike arz eden durumlara kadar geniş bir yelpazeye sahip olabiliyor. Ciddi belirtiler şunlar: