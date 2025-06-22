Etili Köyünde Otomobil Yandı

OTOMOBİL YANGINI YAŞANDI

Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Etili köyünde bir otomobil alev aldı. Cicikler köyünden Etili köyündeki halk pazarına gitmekte olan Cicikler köyü eski muhtarı Şaban Karadayı (77) yönetimindeki 17 TE 986 plakalı araç, yolculuk esnasında Etili köyü mezarlığı yakınında yanmaya başladı. Sürücü Karadayı, yangın esnasında otomobilden hasar almadan çıktı.

HIZLI MÜDAHALE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Olayı gören çevre sakinleri, durumu hemen yetkililere bildirdi. Bu ihbar üzerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri olay yerine yönlendirildi. Alevler içerisindeki araca ilk müdahale, Çan Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait arazözle yapıldı. Arazöz sayesinde, yangının tarım arazisine sıçraması engellendi. Çan Belediyesi’ne ait itfaiye ekibi, yangını tamamen söndürerek durumu kontrol altına aldı. Jandarma, olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.