Etimesgut Belediyesi’ne Ceza Kesildi

ÇEVRE BAKANLIĞINDAN ETİMESGUT BELEDİYESİNE CEZA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, açık alanda bırakılan ve arada bir alevlenme gösterebilen atıklar nedeniyle Etimesgut Belediyesine 668 bin 677 lira idari para cezası uygulandığını duyurdu. Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre, ALO 181 ihbar hattına gelen bildirim üzerine Ankara İl Müdürlüğü ekipleri, Etimesgut ilçesindeki Yapracık Mahallesi’nde yer alan bir alanda inceleme gerçekleştirdi.

DENETİMLERDE ATEŞ ALEVİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan denetimlerde, belirlenen alanda tehlikesiz evsel nitelikli inşaat-yıkıntı, asfalt ve park-bahçeye ait çeşitli atıkların bırakıldığı ve farklı noktalarda küçük çaplı yangınların meydana geldiği belirlendi. Atıkların toplanarak lisanslı tesislere gönderilmesi ve yeniden atık bırakılmasına izin verilmemesi hususunda Etimesgut Belediyesine bir uyarı yazısı gönderildi.

Gönderilen bildirim dikkate alınmadığı için belediyeye, ek olarak söz konusu ihlale yönelik 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun ilgili maddesi çerçevesinde 668 bin 677 lira ceza kesildi. Bu durum, çevre yönetimi ve atık yönetiminin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.