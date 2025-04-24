Etimesgut’da İşçi Servisi Otobüsü Çarptı

OTOBÜS KENDİLİĞINDEN HAREKET ETTİ

Etimesgut ilçesinde, park halindeyken kendiliğinden hareket eden işçi servisi otobüsü, yakındaki araçlara çarptı. Olayda hiç kimse yaralanmadı ve tüm bu anlar, çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Olay, akşam saatlerinde Kazım Karabekir Mahallesi 1682’nci Cadde’de, Keloğlan Parkı’nın yakınlarında gerçekleşti.

PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPMA

Melihşah Öz, 06 C 6906 plakalı işçi servisi otobüsünü güvenli bir şekilde park etti. Bir süre sonra otobüs, kendiliğinden hareket ederek cadde kenarındaki park halindeki araçlara çarptı ve Keloğlan Parkı’nda durabildi. Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri gönderdi. Kazada yaralanan kimse olmazken, park halindeki araçlarda hasar meydana geldi.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Olayın görüntüleri sosyal medyada yayıldı ve bu anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı ve detayları araştırıyor.