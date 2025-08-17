Haberler

Etimesgut’ta 12 Katlı Binada Yangın

YANGIN OLAYI ENDİŞE YARATTI

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde yer alan 12 katlı bir binanın çatısından yangın çıktığı, bina sakinlerinin endişelenmesine yol açtı. Saat 18.00 sıralarında meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı ve dairelere sıçramadan söndürüldü.

MÜDAHALE VE SOĞUTMA ÇALIŞMALARI

Devler Mahallesi’nde bulunan binanın çatısında çıkan yangın, bilinmeyen bir nedenle başladı. İhbarın ardından itfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. Bina sakinleri güvenli bir şekilde tahliye edilirken, itfaiye yangını kontrol altına aldı. Soğutma çalışmaları devam ederken, yangının nedenine dair inceleme başlatıldı.

Bingöl’deki Kaza Sonucu 11 Yaralı

Bingöl-Elazığ karayolunda iki ticari aracın çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı. Yaralılar için sağlık, polis ve jandarma ekibi olay yerine gönderildi.
Aksaray’da Alkollü Sürücü Kaza Yaptı

Aksaray'da alkollü araba kullanarak kazaya karışan sürücü, altı ay ehliyetsiz kalacak. Olayda yaralanma yaşanmadı ve sürücünün alkol miktarı yasal sınırın 4 katı çıktı.

