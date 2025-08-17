Etimesgut’ta 12 Katlı Binada Yangın

YANGIN OLAYI ENDİŞE YARATTI

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde yer alan 12 katlı bir binanın çatısından yangın çıktığı, bina sakinlerinin endişelenmesine yol açtı. Saat 18.00 sıralarında meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı ve dairelere sıçramadan söndürüldü.

MÜDAHALE VE SOĞUTMA ÇALIŞMALARI

Devler Mahallesi’nde bulunan binanın çatısında çıkan yangın, bilinmeyen bir nedenle başladı. İhbarın ardından itfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. Bina sakinleri güvenli bir şekilde tahliye edilirken, itfaiye yangını kontrol altına aldı. Soğutma çalışmaları devam ederken, yangının nedenine dair inceleme başlatıldı.