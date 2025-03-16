Etimesgut’ta 14. Kattan Düşen Kadın Öldü

OLAYIN AYRINTILARI

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde bulunan bir binanın 14. katından düşen Ş.G.K. adlı kadın, hayatını kaybetti. Olayın ardından kadının sevgilisi H.U. gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, olay dün akşam saatlerinde Şehit Osman Avcı Mahallesi’nde meydana geldi. Kadının düştüğü haberini alan polis ve sağlık ekipleri hemen olay yerine yönlendirildi. Sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

POLİSİN MÜDAHALESİ

Kadının düştüğü belirtilen daireye ulaşan polis, kapıyı çaldı ama açılmayınca çilingir çağırarak içeri girdi. İçeride uyuyakalmış bir adamla karşılaştılar. Bu kişinin, Ş.G.K. ile birlikte yaşadığı sevgilisi H.U. olduğu anlaşıldı. Ekipler, H.U.’yu gözaltına aldı. H.U., polise verdiği ilk ifadesinde, “Ş.G.K. ile 1 aydır sevgiliydik, olay öncesi tartışmamız olmuştu ama barıştık. Daha sonra ben sağlık nedeniyle ilaç alıp uyudum, bu yüzden kapıyı açamadım. Olay hakkında bir bilgim yok” dedi.

SORUŞTURMANIN DURUMU

Gözaltına alınan H.U.’nun emniyetteki işlemleri devam ediyor ve olayın intihar mı, yoksa cinayet mi olduğu konusunda soruşturma sürüyor. Olaya tanık olan komşulardan Arda Çelik, durumu şu şekilde anlattı: “İftardan sonra ödev yapıyordum. Bir çığlık sesi duydum, ardından tak diye bir ses geldi. İlk önce cama baktım ama bir şey göremedim. Sonra ‘Kadın atladı, yardım edin’ diye bir ses duydum. Aşağı indim ve kontrol ettiğimde kadının nabzı atıyordu. Hemen 112’yi aradılar, ekipler anında geldi ve kalp masajı yaptı. Daha sonra polisler geldi. İki yıldır burada oturuyorum ama kendilerini tanımıyorum.”

OLAYIN CİDDİYETİ