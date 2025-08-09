Etimesgut’ta Beton Mikseri Devrildi

KAZA ANINDA 6 KİŞİ YARALANDI

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde meydana gelen dev bir kaza, 6 kişinin yaralanmasına neden oldu. Kaza, saat 17.30 civarında Etimesgut ilçesi Bağlıca kavşağında gerçekleşti. Kontrolden çıkan 06 JA 157 plakalı beton mikseri, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde giden 72 DD 085 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonrası otomobildeki 4 kişi ile beton mikserinde bulunan 2 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından yapılan ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, yaralıları sıkıştıkları yerlerden başarılı bir şekilde çıkarırken, sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, daha sonra çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Kaza sonrası yol kontrollü şekilde trafiğe açılırken, kazanın nedeni ile ilgili incelemeler başlatıldı.