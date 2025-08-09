Haberler

Etimesgut’ta Beton Mikseri Devrildi

ANKARA’DA BETON MİKSERİ DEVRİLDİ

Yaralıların Sayısı ve Durumu

ANKARA’nın Etimesgut ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan bir beton mikseri, bir otomobilin üzerine devrilerek kaza yaptı. Kazada, otomobilde bulunan dört kişi ile beton mikserindeki iki kişi yaralandı. Olay, saat 17.30 sıralarında Etimesgut ilçesi Bağlıca Kavşağı’nda gerçekleşti.

KAZA ANINDA NELER OLDU?

Çevre yolunda ilerleyen 06 JA 157 plakalı beton mikseri, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde giden 72 DD 085 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Kaza sonrası çevredekiler hemen durumu yetkililere bildirerek olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmesini sağladı. Ekipler gelene kadar, vatandaşlar otomobilde sıkışan yaralıları kurtarmak için kendi imkanlarıyla çaba gösterdi.

Yaralıların kurtarılması ve sonrasında tedavi süreci

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, her iki araçta sıkışan yaralıları çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından yaralılar, çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Devrilen beton mikserinin yol ortasında bıraktığı engelin kaldırılması için vinçler olay yerine çağrıldı. Kazanın ardından yol, kontrollü bir şekilde yeniden trafiğe açıldı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

