Etimesgut’ta Cüzdanı Alan Kadın, Uzaklaştı

ETİMESGUT’TA CÜZDAN HIRSIZLIĞI

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde bir vatandaşın yere düşürdüğü cüzdan, bir kadın tarafından alındı. Söz konusu kadın, cüzdanı geri vermeden bölgeden uzaklaşmayı tercih etti.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Edinilen bilgilere göre, bir vatandaş Etimesgut’ta cüzdanını yere düşürdü. Bu durumda yoldan geçen bir kadın, yere düşen cüzdanı fark etti ve anında cüzdanı alarak olay yerinden ayrıldı. Cüzdanı sahip olan şahıs, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı ve yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.