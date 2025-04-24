Etimesgut’ta işçi servisi kaza yaptı

ANKARA’DA FRENİ BOŞALAN İŞÇİ SERVİSİ KAZA YAPTI

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde meydana gelen olayda, park halindeyken freni boşalan işçi servisi, hareket ederek birkaç araca çarptı ve ancak bu şekilde durabildi. Olay sırasında yaralanan kimse olmaması sevindirici bir durumdu. Kaza anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kayıt altına alındı.

KAZANIN DETAYLARI

Edinilen bilgilere göre, servis şoförü Melihşah Öz, 06 C 6906 plakalı işçi servisini Kazım Karabekir Mahallesi 1682. Cadde üzerinde park etti. Ancak kısa bir süre sonra freni boşalan araç, cadde kenarındaki park halindeki araçlara çarparak kontrolünü kaybetti. Çarpmalar sonucunda Keloğlan Parkı’nda durabilen işçi servisinde yaralanan kimse olmaması, olayı daha az zararla atlatmaya olanak tanıdı. Fakat park halindeki araçlarda hasar oluştu. Olayla ilgili gerekli incelemeleri başlatan polis ekipleri, kazanın nedenine dair detayları araştırmaya başladı.