Etimesgut’ta Kaçak Nargile Tütünü Yakalandı

KAÇAK NARGİLE TÜTÜNÜ İMALATI VE SATIŞI YAPAN ŞAHISLAR GÖZALTINA ALINDI

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde, kaçak nargile tütünü üreten ve satan 3 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgilere göre, Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ile Etimesgut İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilgili şahısların kaçak nargile tütünü imalatı ve satışı yaptığını belirledi.

ETİMESGUT’TA OPERASYON DÜZENLENDİ

Ekipler, Etimesgut ilçesi Şehitali Mahallesi’ndeki depoya saat 17.30 sıralarında operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen aramada, piyasa değeri 8 milyon 400 bin lira olan 4 bin 575 kilogram nargile tütünü, 390 litre nargile şurubu, 1 dolum makinesi, 1 paketleme makinesi, 2 hassas terazi ve 4 bin adet Buta Black marka etiket ele geçirildi.

ADLİ SÜÇLE İLGİLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alınırken, konuya ilişkin adli tahkikatın başlatıldığı öğrenildi.