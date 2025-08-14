Etimesgut’ta KADES Bilgilendirmesi Yapıldı

KADIN DESTEK UYGULAMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Etimesgut ilçesinde kaymakamlık koordinesindeki ekipler, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında vatandaşlara bilgi veriyor. Etimesgut Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ilçede “Aile Yılı” etkinlikleri çerçevesinde Aile ve Sosyal Politikalar ile İçişleri bakanlıklarının işbirliğiyle kadına yönelik şiddete karşı toplumsal farkındalık oluşturma amacıyla çalışmalar başlatıldı.

Bu kapsamda, Kaymakamlık koordinesinde İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yoğun bulunduğu pazar alanlarında KADES’i tanıtıyor ve kadına yönelik şiddetle karşılaşıldığında nasıl hareket edileceği konusunda bilgilendirme yapıyor.

Yürütülen çalışmalara katılan Etimesgut Kaymakamı Özlem Bozkurt Gevrek, “Yapacağımız çalışmalarla kadınlarımıza, erkeklerimize ve pazar esnafımıza ulaşmayı amaçlıyoruz. Güzel bir çalışma olacağına inanıyorum. Bakanlıklarımız ile birlikte çalışıyoruz. ‘Aile Yılı’ kapsamında inşallah bundan sonra kapalı salonlardan dışarıya çıkmayı, mümkün olduğunca çok sayıda insana ulaşmayı hedefliyoruz.” şeklinde açıklama yaptı.