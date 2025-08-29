Etimesgut’ta Konser Eşliğinde Gerginlik Yaşandı

ETİMESGUT KONSERİ COŞKUYLA BAŞLADI

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde gerçekleştirilen Manifest konseri, kalabalık bir katılımla coşkulu bir şekilde başladı. Sahneye çıkan müzik grubu izleyicilere yüksek enerjisiyle hitap ederken, kalabalık da şarkılara hep birlikte eşlik etti. Ancak konserin ilerleyen anlarında bazı olaylar, gecenin heyecanını farklı bir yöne götürdü.

GERGİNLİK ORTAYA ÇIKTI

Etkinlik alanının ortasında henüz kimlikleri belirlenemeyen iki grup arasında sözlü bir tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyerek fiziksel bir çatışmaya dönüşen gerginlik sırasında bir erkek izleyicinin genç bir kıza tokat attığı gözlemlendi. O anlar, çevredeki diğer izleyiciler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Söz konusu olay, sosyal medyada hızla yayıldı. Görüntülerde taraflar arasında küfür ve argo ifadelerin uçuştuğu, sonrasında fiziki şiddetin yaşandığı görüldü. Olayın nedenine dair henüz resmi bir açıklama yapılmazken, tartışmanın iki grup arasında aniden başladığı ve çevredekilerin müdahalesiyle sona erdiği öğrenildi.