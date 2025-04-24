Etimesgut’ta Otobüs Parka Daldı

OTOBÜS PARKA DALDI

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde, park halindeki bir otobüsün freninin boşalması sonucu Keloğlan Parkı’na daldı. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde meydana gelen olay, yoğun yağışların da etkisiyle otobüsün kayması sonucu gerçekleşti.

MADDİ HASARA NEDEN OLDU

Park halindeki otobüs, 06 DFR 611 plakalı bir başka araca çarparak durabildi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Kazada maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri olaya ilişkin detaylı bir inceleme başlattı.