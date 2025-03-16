Etimesgut’ta Şüpheli Düşme: Soruşturma Devam Ediyor

OLAYIN GEÇMİŞİ

Ankara’nın Etimesgut ilçesindeki Şehit Osman Avcı Mahallesi’nde bulunan bir apartmanda, Hüseyin U. ve sevgilisi Şeyma Gökçe Kayahan arasında bir tartışma yaşanıyor. Tartışmanın ardından, Kayahan, 14’üncü kattaki evlerinin penceresinden düşerek olay yerinde feci şekilde yaralanıyor. Çevredeki vatandaşlar durumdan haberdar olunca hemen sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulunuyor.

MÜDAHALE VE TEDAVİ SÜRECİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Şeyma Gökçe Kayahan’a ilk müdahaleyi gerçekleştiriyor ve ambulansla Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıyor. Hastanede tedaviye alınan Kayahan, doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybediyor.

POLİSİN MÜDAHALESİ

Olay sonrası, eve gelen polis ekipleri, Hüseyin U.’yu arıyor ve evin zilini çalıyor ancak yanıt alamıyor. Bunun üzerine, Cumhuriyet savcısına bilgi verilerek kapıyı açtırmak için çilingir çağrılıyor. Evin içine girdiklerinde Hüseyin U.’yu yatak odasında uyur vaziyette buluyorlar. Gazi olduğu ve rehabilitasyon gördüğü öğrenilen Hüseyin U., tartışmanın ardından ilaç alıp yatak odasına geçtiğini, olaydan haberdar olmadığını aktarıyor. Olay sonrasında gözaltına alınan Hüseyin U.’nun emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi planlanıyor.

ŞAHİTLERİN İFADELERİ

Çiftin komşuları, gündüz saatlerinde daireden tartışma sesi geldiğini ve akşam saatlerinde bir çığlık sesi duyduklarını belirtiyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildiriliyor.