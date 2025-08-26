Etimesgutspor, TSYD Kupası’nı kazandı

ETİMESGUTSPOR ZAFER KUPASI’NI KAZANDI

Ankara’nın üçüncü ligde mücadele eden futbol kulüplerinin karşılaştığı TSYD Zafer Kupası’nı, Astor Enerji Çankayaspor’u 2-0 mağlup eden Etimesgutspor kazandı. Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi’nin düzenlediği bu önemli mücadele, Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı’nda gerçekleşti.

KUPA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Sahadan 2-0’lık zaferle ayrılan Etimesgutspor’a kupası, TSYD Ankara Şubesi Başkanı Murat Tarhan ve organizasyonun sponsorlarından Ozan Beton’un yönetim kurulu başkanı Ümit Ozan tarafından verildi. Astor Enerji Çankayaspor’un ikincilik şiltini ise Etimesgut Spor Kulübü Başkanvekili Ömer Faruk Alimoğlu sundu.