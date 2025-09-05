Etimesgutspor’un Hedefi Süper Lig

ETİMESGUTSPOR’UN HEDEFLERİ

TFF 3. Lig takımlarından Etimesgutspor’un Başkanı Ömer Faruk Alimoğulları, kulübün en yüksek hedefinin Süper Lig olduğunu duyurdu. Alimoğulları, “Gözümüzü Süper Lig’e diktik. Kadromuzu ve planlamamızı da buna göre yaptık. İnşallah başaracağız” şeklinde konuştu. Bu açıklamalarla kamuoyuna, kulüp yöneticiliğine gelme nedenlerini ve geleceğe yönelik hedeflerini paylaştı. Ankara’da dünyaya gelen Alimoğulları, bu kente bir borcu olduğu hissiyle görevi üstlendiğini ifade etti.

ANKARA’YA BORCUM VAR

Başkan Alimoğulları, görevine başlamasının nedenlerini anlatırken, “Ankara’da doğdum, büyüdüm. Bu şehir bana çok şey kattı, ben de ona karşılık vermek istiyorum” dedi. Etimesgutspor’un bu amaç doğrultusunda büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Alimoğulları, “İstanbul’da 5-6 büyük takım var ama Ankara’da sürekli ve istikrarlı şekilde Süper Lig’de temsil edilen takım sayısı maalesef yetersiz. Gençlerbirliği ve Ankaragücü var ama 3. takım hep eksik kaldı. İşte biz, Etimesgutspor olarak bu eksiği tamamlamak istiyoruz. Başkent’in 3. büyük takımı yapmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

KULÜBÜN SPORSEL HEDEFLERİ

Kulüp hedefleri arasında ilk olarak 2. Lig’e más sonra 1. Lig ve Süper Lig’e yükselmek olduğuna dikkat çeken Alimoğulları, “Ancak sadece çıkmak değil, o liglerde kalıcı olmak da önceliğimiz. Bu nedenle hem altyapıyı güçlendiriyor hem de uzun vadeli bir kadro planlaması yapıyoruz” dedi.

MALİ GÜÇ VE DESTEK

Alimoğulları, kulübün mali durumunu güçlendirdiklerini de dile getirdi. “Geçmişten kalan tüm borçları kapattık. Şu an kulübün hiç borcu yok” açıklamasında bulunan Başkan, kendisi ve yönetimindeki arkadaşlarının sektörlerinde Türkiye’nin önde gelen firmalarından birinin sahibi olduklarını kaydetti. “Önemli iş insanı Ahmet Turgut, başkan vekilimiz maddi ve manevi yanımızda. Cajun Corner, Köroğlu İşkembecisi, Köksallar Mobilya, Siba müşavirlik gibi önemli firmalar yönetim kurulunda. Bu işin maddi yükünü karşılayacak güce sahibiz. Kimseden maddi destek beklemiyoruz” dedi.

Son olarak, Alimoğulları hedeflerini yineleyerek, “Gözü Süper Lig’e diktik. Kadromuzu ve planlamamızı buna göre yaptık. İnşallah başaracağız. Tüm Etimesgutlulardan ve Ankaralılardan destek bekliyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.