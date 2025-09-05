Etimesgutspor’un Hedefi Süper Lig

HEDİF SÜPER LİG

Etimesgutspor’un Başkanı Ömer Faruk Alimoğulları, “Gözümüzü Süper Lig’e diktik. Kadromuzu ve planlamamızı da buna göre yaptık. İnşallah başaracağız” açıklamasında bulunarak, kulübün en üst ligde yer almayı hedeflediğini belirtti. Alimoğulları, göreve gelme sebebini ve kulüp hedeflerini de kamuoyuyla paylaştı. Ankara’da doğup büyüdüğünü ve bu şehre bir borcu olduğunu hissederek bu görevi üstlendiğini ifade eden Alimoğulları, “Amacımız, bu semtin takımını, Süper Lig’e taşıyarak Gençlerbirliği ve Ankaragücü’nden sonra 3. marka takım olup, hak ettiği yere taşımak” dedi.

ANKARA’YA BORCUM VAR

Başkan Alimoğulları, göreve gelme gerekçesini, “Ankara’da doğdum, büyüdüm. Bu şehir bana çok şey kattı, ben de ona karşılık vermek istiyorum. Etimesgutspor, bu anlamda en önemli vasıtam. İstanbul’da 5-6 büyük takım var ama Ankara’da sürekli ve istikrarlı şekilde Süper Lig’de temsil edilen takım sayısı maalesef yetersiz. Gençlerbirliği, Ankaragücü var ama 3. takım hep eksik kaldı. İşte biz, Etimesgutspor olarak bu eksiği tamamlamak istiyoruz. Başkent’in 3. büyük takımı yapmak istiyoruz” sözleriyle açıkladı. Kulübün hedefleri arasında önce 2. Lig’e çıkmak, ardından 1. Lig ve Süper Lig’e yükselmek olduğunu vurgulayan Alimoğulları, “Ancak sadece çıkmak değil, o liglerde kalıcı olmak da önceliğimiz. Bu nedenle hem altyapıyı güçlendiriyoruz hem de uzun vadeli bir kadro planlaması yapıyoruz” şeklinde konuştu.

MADDİ GÜÇLÜLÜĞÜMÜZ VAR

Kulübün mali yapısının sağlam olduğunu belirten Alimoğulları, “Geçmişten kalan tüm borçları kapattık. Şu an kulübün hiç borcu yok. Kendim ve yönetimimdeki arkadaşlarım, sektörümüzde Türkiye’nin en büyük 10 firmasından birinin sahibiyiz. Önemli iş insanı Ahmet Turgut, başkan vekilimiz maddi, manevi yanımızda. Cajun Corner, Köroğlu İşkembecisi, Köksallar Mobilya, Siba müşavirlik gibi önemli firmalar yönetim kurulunda. Bu işin maddi yükünü karşılayacak güce sahibiz. Kimseden maddi destek beklemiyoruz” ifadelerini kullandı. Hedeflerini yineleyen Alimoğulları, “Gözümüzü Süper Lig’e diktik, kadromuzu ve planlamamızı da buna göre yaptık. İnşallah başaracağız. Tüm Etimesgutlulardan ve Ankaralılardan destek bekliyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.