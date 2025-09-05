Etiya, Gartner Raporu’nda Yer Aldı

ETİYA’NIN BAŞARISI

YTÜ Yıldız Teknopark şirketlerinden Etiya, küresel yazılım ekosisteminde önemli bir başarıya imza attı. Gartner tarafından hazırlanan “2025 Gartner Magic Quadrant Yapay Zeka Destekli Müşteri ve İş Operasyonları Raporu”na dahil olmayı başaran Etiya, bu listeye giren Türk şirketlerinden biri oldu. Amerika merkezli araştırma kurumu Gartner, yaptığı değerlendirmelerde müşteri deneyimini ön planda tutan Etiya’nın telekomünikasyon başta olmak üzere birçok sektördeki faaliyetlerine dikkat çekti.

GAZİANTEP’LERİN BAŞARISI VE YETKİNLİKLERİ

Etiya, listede yer alan ilk Türk şirketlerinden biri olarak, hangi şirketlerin lider veya yenilikçi konumda olduğunu belirleyen Gartner’ın değerlendirmelerine tabi tutuldu. Yapay zeka destekli müşteri ve iş operasyonları üzerine odaklanan raporda, 30’dan fazla ülkedeki operasyonlarıyla Etiya, önemli bir başarı elde etti.

BU NOKTA TÜRK MÜHENDİSLİĞİ İÇİN BİR GÖSTERGE

Etiya Kurucu Ortağı ve CEO’su Aslan Doğan, şirketin uluslararası alandaki konumunun güçleneceğini vurguladı. Doğan, “Türkiye’nin yazılım ve yapay zeka alanında dünya çapında başarılar elde edebilecek potansiyele sahip olduğuna her zaman inandık. Gartner gibi küresel ölçekte saygınlığı olan bir kuruluşun raporunda yer almak, bu inancımızın en somut kanıtıdır. Biz yapay zekayı yalnızca bir teknoloji olarak değil, müşteri deneyimini yeniden tanımlayan ve iş süreçlerini dönüştüren stratejik bir kaldıraç olarak görüyoruz. Bugün ulaştığımız bu nokta, Türk mühendisliğinin, vizyoner bakış açımızın ve yerli teknoloji gücümüzün bir sonucudur” diye ifade etti.