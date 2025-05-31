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Etiyopya Sağlık Bakanlığı Mpox Ölümünü Duyurdu

ETİYOPYA’DA İLK M ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ

Etiyopya Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde M çiçeği virüsü (mpox) nedeniyle ilk ölümün yaşandığını açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, virüs kaynaklı ilk ölümü bildirilirken, ülkede şu an aktif olarak 5 vaka olduğu belirtildi.

SAĞLIK GÖZETİMİ DEVAM EDİYOR

Açıklamada, “Durumu aktif olarak takip ediyor, test ve gözetim çalışmalarımıza devam ediyoruz.” denildi. 31 Mayıs tarihi itibarıyla ülkede toplamda 15 mpox testi yapıldığı kaydedildi. Virüsle mücadele için, sınır kasabalarında gözetimlerin artırıldığı ve toplumun bilgilendirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

İLK VAKALAR KENYA SINIRINA YAKIN BÖLGEDE GÖRÜLDÜ

Ülkede tespit edilen ilk M çiçeği virüsü vakaları, geçtiğimiz hafta Kenya sınırına yakın olan Oromiya bölgesindeki Moyale kasabasında meydana geldi.

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