Etiyopya Yeni Yılı Kutlandı Ankara’da

ETİYOPYA YENİ YILI ETKİNLİĞİ ANKARA’DA DÜZENLENDİ

Etiyopya’nın Ankara Büyükelçiliği, 11 Eylül tarihine denk gelen “Etiyopya yeni yılı” kutlamasını Ankara’da gerçekleştirdi. Başkentte bulunan bir otelde düzenlenen etkinliğe Etiyopya’nın Ankara Büyükelçisi Adem Muhammed Mahmud ve Dışişleri Bakanlığı Doğu Afrika Genel Müdür Yardımcısı Kazım Çavuşoğlu da katılan isimler arasında yer aldı. Büyükelçi Mahmud, etkinlikte yaptığı konuşmasında tüm Etiyopyalılar ve Etiyopya dostlarının yeni yılını kutladı.

BÜYÜK ETİYOPYA RÖNESANSI BARAJI VE STRATEJİK ORTAKLIK VURGUSU

Mahmud, aynı zamanda etkinlik vesilesiyle Büyük Etiyopya Rönesans Barajı’nın tamamlanmasının da kutlandığını belirtti. “Bu, Afrika’daki en büyük, dünyadaki 10’uncu en büyük baraj. Tamamlanması, bölgedeki coğrafi ve jeopolitik dinamiklerde derin bir değişime işaret ediyor.” şeklinde ifade eden Mahmud, Etiyopya ve Türkiye arasındaki stratejik ortaklığın giderek büyümekte olduğunu vurguladı. Ayrıca Türkiye’nin aracılığıyla Etiyopya ile Somali arasında imzalanan Ankara Bildirisi’ne de değinen Mahmud, bildirinin iki ülke arasındaki güven ilişkisi açısından önemini dile getirdi.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İYİ İLİŞKİLER

Genel Müdür Yardımcısı Çavuşoğlu da kutlama konuşmasında Etiyopya yeni yılını tebrik ederek, Türkiye ile Etiyopya’nın sürekli etkileşim içerisinde olduğunu aktardı. Konuşmaların ardından etkinlikte Etiyopyalı çocukların yeni yıl kutlama gösterisi sunuldu ve pasta kesildi. Etiyopya yeni yılı, Etiyopya takvimine göre her yıl 11 veya 12 Eylül tarihlerinde kutlanıyor. Miladi takvime göre, 11 Eylül 2025 itibarıyla Etiyopya’da 2018 yılına geçilecek.