Etiyopyalı Büyükelçi Mahmud, ilişkilerin güçlenmesini istiyor. Ankara Bildirisi işlevsel durumda. Türkiye-Afrika ortaklığı artıyor. İklim zirvesi çözüm sunmayı hedefliyor. Afrika yenilikçi rol üstlenmek istiyor

ETİYOPYA VE SOMALİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN GÜÇLENMESİ

Etiyopya’nın Ankara Büyükelçisi Adem Muhammed Mahmud, Somali ile Etiyopya arasındaki teknik görüşmelerin sürmesi ve iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesini istediğini dile getirdi. Türkiye’nin arabuluculuğunda imzalanan Ankara Bildirisi’nin aktif durumda olduğuna inandıklarını belirten Mahmud, Etiyopya-Türkiye ilişkileri ile Somali ve Etiyopya arasındaki müzakereler ile eylülde Etiyopya’da düzenlenecek İkinci Afrika İklim Zirvesi üzerine de değerlendirmelerde bulundu.

ANADOLU AJANSI’NIN ROLÜ

Mahmud, “Anadolu Ajansı, geniş ağı, birçok dildeki içeriği ve yüksek kaliteli görsel prodüksiyonuyla tanınıyor.” diyerek, AA’nın dengeli bir platform olarak güçlü bir küresel varlık göstermesine olanak sağladığını vurguladı. Ayrıca, Türkiye’nin Afrika Boynuzu’nda barış ve güvenliği sağlamak için attığı adımlara dikkat çekti. Türkiye’nin arabuluculuğunda imzalanan Ankara Bildirisi’nin, Etiyopya ile Somali arasındaki anlaşmazlıkların çözümünde önemli bir rol oynadığını ifade eden Mahmud, Türklerin iki millet arasında köprü kurmakta yardımcı olduğunu ve yapıcı görüşmeleri teşvik ettiğini belirtti.

DİYALOGUN GÜÇLENMESİ

Mahmud, Cumhurbakanı Recep Tayyip Erdoğan’a, taraflar arasında diyaloğu güçlendirdiği için teşekkür ederek, Etiyopya ve Somali liderlerinin karşılıklı ziyaretlerinin bu ikili meselelerin görüşülmesi açısından iyi bir ortam oluşturduğunu vurguladı. Somalia ve Etiyopya arasındaki müzakerelerin durumu hakkında soruları yanıtlayan Mahmud, teknik görüşmelerin ikinci turunun henüz gerçekleşmemiş olmasına rağmen ilişkilerin olumlu yönde ilerlediğini, görüşmelerin devam etmesini beklediklerini ifade etti. “Ankara Bildirisi’nin işler durumda olduğuna inanıyoruz.” diyen Mahmud, hükümetlerinin bu konu üzerindeki duruşunun net olduğunu belirtti.

Mahmud, 8-10 Eylül tarihlerinde Etiyopya’nın Addis Ababa şehrinde düzenlenecek olan İkinci Afrika İklim Zirvesi’nin küresel iklim krizine çözüm bulmayı hızlandırmayı ve Afrika’daki yeşil kalkınmayı desteklemeyi amaçladığını aktardı. Mahmud, zirvenin Afrika’nın iklim krizi yükünün orantısız bir şekilde kendisine düştüğünü ortaya koyma niyetinde olduğunu vurguladı. “Zirvenin odağı, Afrika’nın birleşik bir güç olarak küresel iklim görüşmelerine etki edebilmesidir.” ifadelerini kullandı.

AFRİKA’NIN İKLİM KRİZİYLE MÜCADELE ROLÜ

Mahmud, Afrika’nın, iklim krizine öncülük etme amacını taşıdığını ifade ederek, kıtanın sadece bir kurban olarak görülmediğini, aksine yenilikçi çözümler üretmeye odaklandığını belirtti. Zirvede uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi için fırsatlar sunulacağını, ayrıca tüm katılımcıların iklim değişikliğiyle mücadelede ortak bir ses oluşturmasının önemini vurguladı. Ekonomik, ticari, kültürel ve eğitimsel bağların kurulmasının önemi üzerinde duran Mahmud, Afrika-Türkiye stratejik ortaklığının birçok alanda gelişme sağladığını söyledi.

YERLİ ÇÖZÜMLERİN ÖNEMİ

Mahmud, kıtanın iklim kriziyle yüzleşme yollarının geliştirileceği ve “Yeşil Miras Girişimi” gibi projeleri artırarak yerli çözümler sunacağına inandığını ifade etti. Ayrıca, “Büyük Yeşil Duvar” gibi projelerin iklim dirençliliği konusunda örnek teşkil ettiğini belirtti. İkinci Afrika İklim Zirvesi boyunca doğa ve teknoloji temelli çözümler ile finansal destek taleplerinin gündeme geleceğini belirten Mahmud, zirvenin temasının “Telafiler Yoluyla Afrikalılar ve Afrika Kökenliler için Adalet” olacağını açıkladı.

GELECEK İÇİN HAZIRLIKLAR

Mahmud, zirvede imzalanması beklenen Addis Ababa Bildirisi ile iklim değişikliğiyle mücadelenin hızlandırılacağını ve yeşil bir gelecek için çağrıda bulunulacağını belirtti. Kıtanın 2025 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP30) öncesinde bu konudaki ortak hareket etmesinin ve bahisle ilgili güçlü yatırım kanallarının açılmasının zirvenin hedefleri arasında yer aldığını vurguladı.