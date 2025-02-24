Etiyopyalı ve Kenyalı Balıkçılar Arasında Çatışma

SKANDALIN DETAYLARI

Etiyopya ve Kenya arasında kriz yaratabilecek bir olay yaşandı. Çatışmalar, Kenya-Etiyopya sınırındaki Omo Nehri yakınlarındaki Lopeimukat ve Natira bölgelerinde, Etiyopyalı ve Kenyalı balıkçılar arasında patlak verdi. Olay sonucunda 13 kişi hayatını kaybetti ve 22 kişi kayboldu.

CAN KAYBI VE YARALANMALAR

Çatışma sırasında 13 Etiyopyalı yaşamını yitirirken, 3 Etiyopyalı da yaralandı. Aynı zamanda, 22 Kenyalı balıkçının kaybolduğu bilgisi geldi. Yahya Lomorukai, çatışmaların geçtiğimiz cumartesi akşamı başladığını ve 15 teknenin çalındığını dile getirdi. Ayrıca, Dasenech etnik grubuna mensup 6 balıkçının kurtarılarak Etiyopya’ya iade edildiği bilgisi paylaşıldı.

BARIŞ ÇALIŞMALARI

Kenya İçişleri Bakanı Kipchumba Murkomen, bölgeye ek güvenlik güçlerinin konuşlandırıldığını ve Etiyopya tarafı ile iletişim kurarak iki topluluk arasında barışı sağlamak amacıyla çalışmalar yapıldığını açıkladı. Olayın ardından gereken önlemlerin alındığı ve gelişmelerin yakından takip edileceği bildirildi.