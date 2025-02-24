Gündem

Etiyopyalı ve Kenyalı Balıkçılar Arasında Çatışma

etiyopyali-ve-kenyali-balikcilar-arasinda-catisma

SKANDALIN DETAYLARI

Etiyopya ve Kenya arasında kriz yaratabilecek bir olay yaşandı. Çatışmalar, Kenya-Etiyopya sınırındaki Omo Nehri yakınlarındaki Lopeimukat ve Natira bölgelerinde, Etiyopyalı ve Kenyalı balıkçılar arasında patlak verdi. Olay sonucunda 13 kişi hayatını kaybetti ve 22 kişi kayboldu.

CAN KAYBI VE YARALANMALAR

Çatışma sırasında 13 Etiyopyalı yaşamını yitirirken, 3 Etiyopyalı da yaralandı. Aynı zamanda, 22 Kenyalı balıkçının kaybolduğu bilgisi geldi. Yahya Lomorukai, çatışmaların geçtiğimiz cumartesi akşamı başladığını ve 15 teknenin çalındığını dile getirdi. Ayrıca, Dasenech etnik grubuna mensup 6 balıkçının kurtarılarak Etiyopya’ya iade edildiği bilgisi paylaşıldı.

BARIŞ ÇALIŞMALARI

Kenya İçişleri Bakanı Kipchumba Murkomen, bölgeye ek güvenlik güçlerinin konuşlandırıldığını ve Etiyopya tarafı ile iletişim kurarak iki topluluk arasında barışı sağlamak amacıyla çalışmalar yapıldığını açıkladı. Olayın ardından gereken önlemlerin alındığı ve gelişmelerin yakından takip edileceği bildirildi.

ÖNEMLİ

Gündem

Otomobilde Çıkan Yangın Korkuttu

Nevşehir'de bir otoparkta yangın çıkan otomobil, cep telefonuyla kaydedildi. Olay anı görüntülendi.
Gündem

Bursa’da Trafik Kazasında 2 Kişi Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Olayda iki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.