“Etki Ajanlığı Kanun Teklifi Geri Çekildi”

ETKİ AJANLIĞI KANUN TEKLİFİ GERİ ÇEKİLDİ

Kamuoyunda etki ajanlığı olarak bilinen kanun teklifi, geri çekildi. Bu karar, sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanvekili Murat Emir tarafından duyuruldu. Emir, “Kamuoyunda etki ajanlığı olarak bilinen kanun teklifi, haftalardır sürdürdüğümüz gerek halkımızın büyük desteğini alarak kamuoyunu bilgilendirme çalışmalarımız ile gerek meclisteki çalışmalarımız ve eleştirilerimiz sonucunda an itibari ile geri çekildi,” şeklinde açıklamada bulundu.

HALK DESTEĞİ ETKİLİ OLDU

Emir, yapılan bu çekilme işleminde halkın desteğinin büyük önem taşıdığını ifade ediyor. Meclisteki çalışmalar ve eleştiriler de bu sürecin önemli bir parçası olarak öne çıkıyor.