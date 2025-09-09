Etkileyici Değişiklikler Yeni Dönemi Başlattı

Haberler

ŞİRKETTEKİ YENİ DEĞİŞİKLİKLER

ETHZilla Corporation’da yaşanan önemli değişiklikler, şirketin Ethereum hazine stratejisinde yeni bir dönem başlattığını gözler önüne seriyor. McAndrew Rudisill, 4 Eylül itibarıyla görevine başladı. Bu değişiklik, şirketin Cumberland DRW ile yaptığı teminatlandırılmış finansman anlaşması ile aynı zamanda duyuruldu. Yeni CEO Rudisill, Cumberland anlaşmasının hisse geri alım programını yürütme kapasitesini güçlendirdiğini ifade ediyor.

HİSSE GERİ ALIM STRATEJİSİ

Rudisill, geri alımları şirketin hisse senedi fiyatındaki “NAV’a önemli bir indirim” durumuna karşı bir fırsatçı yaklaşım olarak tanımlıyor. Şirket, finansman kaynaklarını artırmak amacıyla 24 ve 31 Ağustos tarihlerinde piyasa fiyatından yaptığı hisse satışları ile sırasıyla 20,9 milyon dolar ve 7,3 milyon dolar ek kaynak sağladı. 5 Eylül’de sona eren hafta için ATM ihracı kaydedilmedi.

YENİ GETİRİ STRATEJİLERİ

ETHZilla, Electric Capital ile olan ortaklığı aracılığıyla getiri stratejisinin ETH stakingine kıyasla daha iyi bir performans hedeflediğini duyurdu. Şirket, planladığı 100 milyon dolarlık ETH’yi liquid restaking protokolü EtherFi’ye yönlendirmek istiyor. Bu gelişmeler, kurumsal Ethereum hazinelerinin artması ve piyasa denetiminin sıklaşması döneminde meydana geliyor.

PİYASA DEĞİŞİMLERİ

BitMine ve SharpLink gibi emsaller, son dönemde birikimlerini hızlandırırken, borsalar ve düzenleyiciler, kripto satın almak için sermaye artıran halka açık firmalara yönelik denetimlerini artırdı. Bu durum, ETHZilla’nın stratejileri ile birleştiğinde, piyasanın dinamiklerinde önemli değişimlere neden olabiliyor.

Dilucu Sınır Kapısı’nda Anma Töreni

Iğdır'da, 8 Eylül 2015'te PKK'nın saldırısında şehit düşen 13 polis memuru, Dilucu Şehitleri Anıtı'nda 10. yıl dönümünde anma töreniyle yad edildi.
Motosikletli Kurye Bariyerlere Çarparak Yaralandı

Silivri'de bir motosikletli kuryenin direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpması sonucunda ağır yaralandığı ve hastaneye sevk edildiği öğrenildi.

